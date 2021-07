देवदास के 19 साल, माधुरी दीक्षित ने शेयर की सेट की थ्रोबैक फोटोज

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म देवदास को आज 19 साल हो गए हैं. फिल्म की तस्वीरों को शेयर कर माधुरी दीक्षित ने फैंस के बीच इसकी यादों को ताजा कर दिया है. इस फिल्म को दिलीप कुमार को ट्रिब्यूट देते हुए माधुरी एक इमोशनल मेसेज भी लिखती हैं.

भंसाली की फिल्म देवदास सिनेमा के बदलते दौर का अहम हिस्सा रही है. फिल्म के सेंट्रल किरदार शाहरुख खान, ऐशवर्या राय और माधुरी दीक्षित अपने कई इंटरव्यूज में फिल्म को स्पेशल करार दे चुके हैं.



Reminiscing some great and happy memories from the sets of Devdas. Even 19 years later it all feels so fresh! Thank you Sanjay for sharing these. Will Cherish these forever!

Here’s our ode to #DilipKumar, just like #Devdas, you will continue to live on…forever!#19YearsOfDevdas pic.twitter.com/qrlGebw53i