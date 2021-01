संजय दत्त की फैंस से अपील- 'KGF चैप्टर 2 का टीजर जरूर देखें'

एक्टर संजय दत्त फिल्म KGF चैप्टर 2 को लेकर बहुत उत्सुक हैं. KGF चैप्टर 2 का टीजर 8 जनवरी 2021 की सुबह 10:18 बजे होम्बेल फिल्म्स के सोशल मीडिया हैंडल पर रिलीज किया जाएगा. फैंस को टीजर का बेसब्री से इंतजार है. ऐसे में अब आखिरकार फिल्म के टीजर से पर्दा उठाया जाने वाला है. इस टीजर को 8 जनवरी को रिलीज करने का मुख्य कारण है इस फिल्म के लीड एक्टर यश का जन्मदिन.

संजय दत्त ने की फैंस से अपील

एक्टर यश, 8 जनवरी को अपना 35वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. टीजर के रिलीज होने से पहले एक प्रमोशनल वीडियो जारी किया गया है. वीडियो में संजय दत्त और एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में संजय दत्त कहते हैं- "हाय, आपको नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मैं चाहता हूं कि आप सभी मेरी फिल्म KGF चैप्टर 2 के टीजर को होम्बेल के यूट्यूब चैनल पर 8 जनवरी को देखें. फिल्म की एक्ट्रेस श्रीनिधि कहती हैं, "मेरी फिल्म KGF चैप्टर 2 का टीजर कल सुबह 10:18 बजे रिलीज किया जाएगा. सबसे बड़ी एक्शन ड्रामा देखने के लिए तैयार हो जाइए.''

