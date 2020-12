संजना संघी के नए ऐड पर पुरुषों के खिलाफ हिंसा दिखाने का आरोप, लोग नाराज

दिल बेचारा फिल्म की एक्ट्रेस संजना संघी के नए विज्ञापन ने सोशल मीडिया यूजर्स को नाराज कर दिया है. संजना अपने नए ऐड में एक OTT प्लेटफॉर्म को प्रमोट करती नजर आ रही हैं. विज्ञापन में टीवी देखते हुए उनके पार्टनर उनसे कुछ नया देखने के लिए पूछते हैं. क्या देखना है इस बात का फैसला करने के लिए संजना उन्हें एक के बाद एक 8 थप्पड़ जड़ देती हैं. फिर कहती हैं कि अपनी लिस्ट में 8वें नंबर की फिल्म को वह देखेंगी.

अब इस विज्ञापन से सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए हैं और इसकी आलोचना कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह विज्ञापन घरेलू हिंसा और पुरुषों के खिलाफ हिंसा को प्रमोट करता है. कई यूजर्स ने संजना संघी को बुरा-भला सुनाया तो कई ने OTT प्लेटफॉर्म को हिंसा और असंवेदनशील बताया है. इतना ही नहीं एक्ट्रेस पूजा बेदी ने भी इस विज्ञापन की निंदा की है.

पूजा बेदी ने विज्ञापन को शेयर करते हुए लिखा, ''इस विज्ञापन को देखकर मैं बेहद बुरा महसूस कर रही हूं. पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा स्वीकार्य नहीं है. अगर इस विज्ञापन में एक पुरुष महिला को थप्पड़ मार रहा होता तो क्या होता? ऐसा विज्ञापन, विज्ञापन बोर्ड से कभी पास ही नहीं होना चाहिए. पुरुषों के पास भी अधिकार है.'' इस ट्वीट में पूजा बेदी ने स्मृति इरानी को टैग किया है.

Absolutely HORRIFIED 2 watch this advt. Domestic violence against men is NOT acceptable. What if a man was slapping a woman in this advt? This should NEVER CLEAR an advertising board! #men have rights! #domesticviolence@sharmarekha @smritiirani @DeepikaBhardwaj @amitdeshmra https://t.co/9yph7VMuAw — Pooja Bedi (@poojabeditweets) December 9, 2020

बता दें कि संजना संघी के इस विज्ञापन को हर तरफ से आलोचना सुनने को मिल रही है. ट्विटर पर यूजर्स ने इसे बेकार, शर्मनाक और खेदजनक के साथ-साथ कई और नाम दिए हैं. एक यूजर ने लिखा- ये लोग ऐसा विज्ञापन बनाते हुए क्या सोच रहे थे? इसे तो जल्द से जल्द हटा देना चाहिए. एक और अन्य यूजर ने लिखा- हमारे पास अच्छे कंटेंट की कमी तो थी ही अब अच्छे प्रोमोज की भी कमी हो गई है. यह तो गिरे हुए से भी ज्यादा गिरी हुई चीज है.

बता दें कि यह विज्ञापन OTT प्लेटफॉर्म लायंसगेट प्ले का था, जिसे तमाम यूजर्स की शिकायत के बाद हटा दिया गया है. संजना संघी की बात करें तो वह आदित्य रॉय कपूर संग नई फिल्म में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म का नाम Om: The Battle Within है. बताया जा रहा है कि यह एक एक्शन से भरी फिल्म होगी, जिसमें संजना का एकदम अलग अवतार देखने को मिलेगा.