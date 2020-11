सुशांत संग डेब्यू के बाद आदित्य रॉय कपूर के साथ बनी संजना संघी की जोड़ी

सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म दिल बेचारा से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली संजना संघी अब जल्द ही आदित्य रॉय कपूर संग फिल्म करने जा रही हैं. खबर है कि यह जोड़ी फिल्म 'ओम: द बैटल बिदइन' में नजर आएगी. यह एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी. मुंबई मिरर से बातचीत में संजना ने कहा है कि उन्होंने कई स्क्रिप्ट पढ़ीं लेकिन 'ओम: द बैटल विदइन' की कहानी उन्हें काफी पसंद आई. संजना ने यह भी बताया कि यह फिल्म उन्हें एक बिल्कुल अलग तरह का रोल ऑफर कर रही है.

एक्शन करती नजर आएंगी संजना संघी

फिल्म में अपने किरदार के बारे में बात करते हुए संजना ने बताया कि यह रोल किसी भी सामान्य भारतीय लड़की के जैसा है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है. इस फिल्म में संजना को काफी एक्शन करने का भी मौका मिलेगा, जिसे लेकर वह काफी उत्साहित हैं. इसके लिए संजना को खास ट्रेनिंग और तैयारियां भी करनी होंगी जो उन्होंने शुरू भी कर दी हैं.

ADITYA ROY KAPUR - SANJANA SANGHI... #SanjanaSanghi to star opposite #AdityaRoyKapur in #Om: The Battle Within... Directed by Kapil Verma... Produced by Zee Studios, Ahmed Khan and Shaira Khan... Will be shot in three cities in #India and one international location. pic.twitter.com/4tigp8jp1o