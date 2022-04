RRR Box Office Collection Day 13: RRR की बादशाहत बरकरार, दूसरे हफ्ते भी नॉनस्टॉप कमाई, 200cr कमाने के करीब

एसएस राजामौली की फिल्म RRR की बॉक्स ऑफिस पर बादशाहत बरकरार है. दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की नॉनस्टॉप कमाई जारी है. साउथ सुपरस्टार्स की ये फिल्म हिंदी बेल्ट में धुआंधार कलेक्शन कर रही है. फिल्म 200 करोड़ कमाने से चंद कदम दूर है. दूसरे हफ्ते में मंगलवार तक फिल्म ने हिंदी वर्जन में 198.09 करोड़ कमाए.

RRR की कमाई पर ब्रेक लगना मुश्किल

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने RRR की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े शेयर किए हैं. उन्होंने बताया कि RRR की कमाई वीकडेज में भी स्थिर बनी हुई है. फिल्म आज यानी दूसरे बुधवार को 200 करोड़ कमा लेगी. 14 अप्रैल को बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं. यश की केजीएफ 2 अप्रैल 14 को आ रही है तो वहीं विजय की बीस्ट 13 अप्रैल को रिलीज होगी. ऐसे में RRR के पास 13 अप्रैल तक अपनी कमाई को मजबूत करने का भरपूर मौका है.

#RRR is steady on weekdays... Will cross ₹ 200 cr today [second Wed]... An open week - till the biggies arrive on 14 April - will help accumulate a strong total... [Week 2] Fri 13.50 cr, Sat 18 cr, Sun 20.50 cr, Mon 7 cr, Tue 6.50 cr. Total: ₹ 198.09 cr. #India biz. pic.twitter.com/FWB7zJmGAT