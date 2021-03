BO: सिर चढ़कर बोल रहा जाह्नवी की रूही का जादू, कमाई में जबरदस्त उछाल

कोरोना काल में रिलीज हुई जाह्नवी कपूरी की फिल्म रूही उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती दिख रही है. तमाम बंदिशों के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया कमाई कर रही है. फिल्म के तीन दिन का कलेक्शन बताता है कि दर्शक में डर जरूर है लेकिन अब वो फिर सिनेमाघरों में जाने को राजी है. इसी दिशा में रूही ने शनिवार को बॉक्स ऑफिस जबरदस्त कमाई की है.

रूही की कमाई जबरदस्त उछाल

फिल्म ने तीसने दिन 3.42 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. अब एक बार के लिए इसे काफी कम बताया जा सकता है. लेकिन जिन परिस्थितियों में ये फिल्म रिलीज की गई है, उसे देखते हुए ये आंकड़ें उत्साह भी जगाते हैं और मेकर्स को भी खुश करने का काम करते हैं. फिल्म एनलिस्ट तरण आर्दश ने ट्वीट कर बताया है कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है. ट्वीट में लिखा है- वीकेंड के आते ही रूही ने भी स्पीड पकड़ ली है. शनिवार को बढ़िया उछाल देखने को मिला है. गुरुवार को 3.06 करोड़, शुक्रवार को 2.25 करोड़ और शनिवार 3.42 करोड़ की कमाई हो गई है.

#Roohi gathers momentum as the weekend sets in... Multiplexes are key contributors... Substantial growth on Sat gives hope... Double-digit *extended* opening weekend is confirmed... Thu 3.06 cr [#MahaShivratri], Fri 2.25 cr, Sat 3.42 cr. Total: ₹ 8.73 cr. #India biz.