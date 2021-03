एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों मालदीव्स में अपने कज‍िन प्र‍ियांक शर्मा और शजा मोरानी की शादी का जश्न मना रही हैं. इस बीच 3 मार्च को श्रद्धा ने सभी के साथ अपना 34वां जन्मदिन भी सेल‍िब्रेट किया. पार्टी का एक वीड‍ियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक्ट्रेस के कथ‍ित बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठा भी देखे जा सकते हैं. रोहन की मौजूदगी से ज्यादा पार्टी के दौरान रोहन का श्रद्धा को प्यार से पकड़ना सभी का ध्यान खींच रहा है.

वीड‍ियो में श्रद्धा केक कट कर रही हैं और उनके बगल में खड़े उनके भाई प्र‍ियांक माइक में हैप्पी बर्थडे चिल्लाते देखे जा सकते हैं. इसी बीच रोहन पीछे से श्रद्धा को कमर की साइड से पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं. महज कुछ सेकेंड के बाद उन्होंने हाथ हटा लिया. अब तक जिस रिश्ते को श्रद्धा और रोहन प्राइवेट रख रहे थे, वो उनके इस वीड‍ियो से सभी के सामने आ गया है. यह वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर काफी वायरल है.

What’s going on??😭😍 Look at Shraddha and Rohan. They’re hugging. I’m so happy right now. OMG😭💜❤️🥺 #HappyBirthdayShraddhaKapoor #ShraddhaKapoor #rohanshrestha pic.twitter.com/6NkqdsLB4t