रितेश देशमुख ने शेयर किया मजेदार ट्वीट, घर में सुख-शांति के लिए दिया ये उपाय

देश में इन दिनों कोरोना वायरस महामारी एक गंभीर मुद्दा है. लेक‍िन इसके अलावा टीवी पर कई और टॉप‍िक्स दिन-रात सनसनी की तरह चल रहे हैं. एक तरफ जनता का आक्रोश तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच बहस जारी है. अब इस सब से बचने के लिए रितेश देशमुख ने एक मजेदार उपाय सुझाया है.

रितेश का खास उपाय

उन्होंने यह खास उपाय वास्तु पर भरोसा करने वालों को दिया है. उनके इस ट्वीट में एक उल्टी दिशा में रखे टीवी की फोटो दिखाई दे रही है. इसपर लिखा है- वास्तु शास्त्र विशेषज्ञों के ताजा रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपने टीवी सेट को उल्टा घुमाकर रखें तो घर में सुख-समृद्ध‍ि आएगी. रितेश के इस ट्वीट पर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया है. क्रिकेटर युवराज सिंह, उर्म‍िता मातोंडकर, वत्सल सेठ ने रितेश के इस अनूठे उपाय पर हंसने वाले इमोजीज शेयर किए हैं.

For all the Vastu believers. pic.twitter.com/aCq2uSM6Ie — Riteish Deshmukh (@Riteishd) October 3, 2020

रितेश का इस ह्यूमरस अंदाज को फैंस भी पसंद कर रहे हैं. यूजर्स ने इसपर कमेंट किए हैं. एक यूजर लिखता है- 'टीवी से ज्यादा हमें फोन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए.' वहीं एक और यूजर ने लिखा- 'क्या आइड‍िया है, पर इस बला का क्या करोगे जो हाथ में पकड़ा हुआ है. इसने टीवी से ज्यादा अशांति मचाई हुई है. इन दिनों स्मार्ट फोन नया इड‍ियट बॉक्स है और यह दिन पर दिन ताकतवर होता जा रहा है.' एक अन्य यूजर ने लिखा- 'बुरा आईड‍िया नहीं है. सारकास्ट‍िक है. ये काम करेगा और लोग आज से ज्यादा खुश रहेंगे, किताबों की मदद से'.

LoL

What an idea :) the TV is already reduced in most households.

पर इस बला का क्या करोगे जो हाथ में पकड़ा हुआ है?

इसने TV से ज़्यादा अशांति मचाई हुई है 😂

The smart phone is the new idiot Box in our hands. And it's only getting stronger by the day! — Parul (@parulster) October 3, 2020

According to the latest research by the VASTU SHASTRA, if you unsubscribe all the news channel from your TV set there will be immense peace and Tansquility at home. — Sumedh_Dawane (@DawaneSumedh) October 3, 2020

That's. Not a bad idea. It's sarcastic. But still it will work and people will be happier than now what they are , definitely with the help of books. — adityaheda (@Adityaheda70) October 3, 2020

वर्कफ्रंट पर रितेश देशमुख को पिछली बार फिल्म बागी 3 में देखा गया था. इसमें उन्होंने टाइगर श्रॉफ के भाई का किरदार निभाया था. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी और रितेश भी लोगों को इंप्रेस नहीं कर पाए थे. इससे पहले वे मरजांवा में नजर आए थे जिसमें उनके निगेट‍िव कैरेक्टर को दर्शकों ने सराहा था.