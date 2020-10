ट्विटर पर खुद ही डिलीट हुए ऋचा चड्ढा के ट्वीट्स, एक्ट्रेस बोलीं- ये सब क्यों?

सोशल मीडिया की दुनिया में ट्विटर वो हथियार बन गया है जिसके सहारे लोग ना सिर्फ अपने विचारों को पूरी दुनिया संग शेयर करते हैं, बल्कि इस एक प्लेटफॉर्म के जरिए कई बड़ी मुहिम को अंजाम तक पहुंचाते हैं. इस वजह से पूरी दुनिया में करोड़ों लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन कुछ समय से ये प्लेटफॉर्म भी विवादों में चल रहा है. बड़ी-बड़ी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक किए जा रहे हैं. अब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है.

ऋचा चड्ढा का ट्विटर पर गुस्सा

ऋचा चड्ढा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये बताया है कि इस प्लेटफॉर्म से खुद ही उनके कई ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए हैं. सिर्फ यही नहीं उनके मुताबिक कई लोगों को अनफॉलो भी कर दिया गया है. अब इस बात से नाराज ऋचा ने सोशल मीडिया पर ट्विटर के खिलाफ लिखा है. वे ट्वीट कर लिखती हैं- ट्विटर हमारे ट्वीट क्यों डिलीट कर रहा है, हमारे लिए लोगों को अनफॉलो क्यों कर रहा है? ऋचा ने अपने ट्वीट में ट्विटर इंडिया को भी टैग किया है. अब ये एक ऐसी समस्या है जो इस समय कई लोगों के सामने है. ऋचा की इस पोस्ट पर कई लोगों ने रिएक्ट कर बताया है कि उन्हें भी ऐसी दिक्कत आ रही है. कुछ यूजर तो ऐसे भी हैं जो ट्विटर को ही बिका हुआ बता रहे हैं. वे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निशाना साध रहे हैं.

They have been doing it since yesterday

कंगना ने उठाया था मुद्दा

वैसे ऋचा से पहले कंगना रनौत ने भी कुछ समय पहले ये मुद्दा उठाया था. उन्होंने भी बताया था कि उनके रोज 40 से 50 हजार फॉलोअर्स कम हो जाते हैं. उन्होंने तब ट्वीट कर ये जानने की कोशिश की थी कि आखिर ये सब कैसे संभव हो पाता है. कैसे ट्विटर काम करता है. अब सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े सेलेब्स का ट्विटर को घेरना इस प्लेटफॉर्म को मुसीबत में डाल सकता है.

I agree I notice pattern every day 40-50 thousand followers drop, I am very new to this place but how does this work? Why are they doing this any idea? @TwitterIndia @jack @TwitterSupport https://t.co/OVGvzszYdX