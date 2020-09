'द डेथ ऑन द नाइल' स्टार्स संग नजर आए अली फजल, गर्लफ्रेंड ने शेयर की फोटो

एक्टर अली फजल अपनी अपकमिंग हॉलीवुड मूवी 'डेथ ऑन द नाइल' को लेकर चर्चा में हैं. गैल गडॉट, आर्मी हैमर जैसे पॉपुलर हॉलीवुड सुपरस्टार्स संग उनकी इस फिल्म को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट है. अब अली फजल की गर्लफ्रेंड ऋचा चड्ढा ने फिल्म के कुछ अनसीन फोटोज शेयर किए हैं. इन तस्वीरों में अली फिल्म की कास्ट के साथ बोट राइड का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं.

ऋचा चड्ढा ने फिल्म की फोटो शेयर करते हुए लिखा- 'कुछ बड़ा नहीं...बस अली फजल कुछ ग्लोबल स्टार्स संग चिल करते हुए'. नीले सूट में अली फजल का लुक शानदार लग रहा है. फोटो में बाकी स्टार्स भी हैप्पी मोमेंट बिताते देखे जा सकते हैं. इसमें अली फजल के अलावा गैल गडॉट, जेनिफर सॉन्डर्स, आर्मी हैमर भी हैं. फोटो पर कमेंट करते हुए कुब्रा सैत ने लिखा- 'ली... वो हैं जो बाक‍ियों से उलट दिशा में देख रहे हैं.' फैंस भी अली की इस फोटो को देखकर खुश हैं. एक फैन ने लिखा- 'अली फजल खुद भी ग्लोबल सुपरस्टार हैं तो इसल‍िए बाकी लोग भी लकी हैं इन को-स्टार्स के साथ, सॉरी ऋचा मैम'. एक अन्य फैन ने लिखा- 'गुड्डू पंड‍ित अपने नए गैंग के साथ मिर्जापुर की ओर जाते हुए'.

No biggie... just @alifazal9 casually chilling with some global superstars ! 💗👏🏽 #Proud pic.twitter.com/BKvg1j4nml

इस फिल्म का पार्ट-2 है डेथ ऑन द नाइल

ऋचा के अलावा 20वीं सेंचुरी स्टूड‍ियोज ने भी फिल्म की तस्वीरें शेयर की है. इनमें डेथ ऑन द नाइल के कुछ बेहतरीन सीन्स देखे जा सकते हैं. बता दें डेथ ऑन द नाइल का निर्देशन किनथ ब्रनाह कर रहे हैं और यह फिल्म 2018 की मर्डन ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस का अगला पार्ट है. दोनों ही फिल्में पॉपुलर डिटेक्ट‍िव मिस्ट्री उपन्यासकार अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास पर आधारित है.

All eyes 👀on the passengers of the SS Karnak. See the new images from #DeathontheNile only in theaters October 23. pic.twitter.com/ChU7m8hUtq