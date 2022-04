'एनीमल' में Ranbir Kapoor संग Rashmika Mandanna, परिणीति चोपड़ा को किया रिप्लेस

साउथ की ह‍िट एक्ट्रेस रश्म‍िका मंदाना (Rashmika Mandanna) के फैंस के लिए गुड न्यूज है. उगादी और गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर, 'एनीमल' (Animal Film) टीम ने फ‍िल्म में रश्म‍िका के फीमेल लीड होने की अनाउंसमेंट की है. यह खबर रश्म‍िका के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है.

रश्म‍िका ने पर‍िणीत‍ि को किया रिप्लेस

इस फिल्म में पहले पर‍िणीत‍ि चोपड़ा के लीड रोल की खबर थी. लेक‍िन कुछ दिनों पहले आई रिपोर्ट्स के मुताब‍िक, पर‍िणीत‍ि ने एनीमल करने से इनकार कर दिया. उन्होंने एनीमल के बजाय इम्त‍ियाज अली की फिल्म चमकीला करने का डिस‍िजन लिया है. इन दोनों फिल्म की शूट‍िंग में डेट्स क्लैश कर रही थीं, जिस कारण पर‍िणीत‍ि ने चमकीला के लिए हामी भरी.

संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, और बॉबी देओल अहम भूमिका में नजर आएंगे. और अब फिल्म में रश्म‍िका भी फिल्म से जुड़ चुकी हैं. इस फिल्म के पावरफुल टाइटल टीजर और फिल्म से जुड़े कलाकारों का नाम जाहिर होने के बाद से ही इस क्राइम ड्रामा फिल्म के प्रति लोगों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है.

RASHMIKA MANDANNA JOINS 'ANIMAL' TEAM... #RashmikaMandanna joins the cast of #RanbirKapoor and director Sandeep Reddy Vanga's [#ArjunReddy, #KabirSingh] first collaboration #Animal... Costars #AnilKapoor and #BobbyDeol... 11 Aug 2023 #IndependenceDay wknd release. #BhushanKumar pic.twitter.com/k5J7FKWIz1