ट्रोल्स ने रणवीर शौरी को कहा- 'कंगना का मेल वर्जन', एक्टर ने दिया मजेदार जवाब

एक्टर रणवीर शौरी अपनी बेहतरीन अदाकारी के अलावा अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्ख‍ियां बटोरते रहते हैं. फिल्म हो या फिर राजनीतिक मुद्दा, रणवीर अपनी राय जाह‍िर करने में पीछे नहीं हटते. हाल ही में उन्होंने कांग्रेस (RaGa) की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया था, जिसके बाद यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. लेक‍िन रणवीर भी कहां चुप बैठते, उन्होंने भी अपने अंदाज में यूजर्स को करारा जवाब दिया.

रणवीर शौरी ने रैली रद्द करने के कांग्रेस के फैसले की तारीफ करते हुए ट्वीट- 'Kudos RaGa उसने अपनी रैल‍ियों को रद्द कर सही संदेश दिया जबकि उसे उस राज्य में जीत की कोई उम्मीद नहीं है'. कांग्रेस के लिए रणवीर के यह पॉज‍िट‍िव ट्वीट कुछ लोगों को पसंद नहीं आया. इसपर यूजर ने लिखा- 'आप अभी भी जिंदा कैसे हैं. मेरा मतलब है कैसे...क्या बिना स्पाइन के जिंदा रहना मुमक‍िन है...' इसपर रणवीर ने हिंदी का एक प्रचल‍ित मुहावरे से ट्रोल्स को करारा जवाब दिया. उन्होंने लिखा- “गिद्धों के कोसने से गाय नहीं मरती”.

Kudos to RaGa for sending out the right message by cancelling all his rallies, even if it’s in a state he had no hope of winning. 👏🏽👏🏽👏🏽