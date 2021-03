कोविड रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी रणवीर शौरी पूरी तरह स्वस्थ नहीं, बताया अपना हाल

कोरोना वायरस का कहर धीरे-धीरे फिर से बढ़ता नजर आ रहा है. जहां एक तरफ कुछ राज्यों में स्थिति सामान्य है वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र समेत कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं. फरवरी में बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने बताया था कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और उन्हें हल्के लक्षण हैं. एक्टर की रिपोर्ट तो अब निगेटिव आ गई है मगर अभी भी उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक शख्स ने रणवीर से उनका हाल पूछा जिसका जवाब भी एक्टर ने दिया.

एक शख्स ने एक्टर से पूछा कि अब उनकी तबीयत कैसी है? एक्टर रणवीर शौरी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि- दुखद, अभी तक ठीक नहीं है. टेस्ट और स्मेल दोनों अभी भी गायब है. पूछने के लिए शुक्रिया. रणवीर के शुभचिंतकों के लिए ये खबर थोड़ी परेशान करने वाली हो सकती है मगर उम्मीद है कि वक्त के साथ ही एक्टर बेहतर महसूस करने लगेंगे. इससे पहले रणवीर ने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आने की जानकारी साझा करते हुए लिखा था कि- ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक हफ्ते तक क्वारनटीन में रहने के बाद मेरी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है. अपनी शुभकामानाओं के लिए सभी का शुक्रिया.

Sadly, no, not yet. Taste and smell are still lost. ☹️

Thanks for asking. 🙏🏽 #covidlife #covidsurvivor https://t.co/QNp1PgWwBZ