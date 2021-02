पार्टी में प्रियंका के सामने कैसा महसूस कर रहे थे रणवीर सिंह? लाइव सेशन में सुनाया किस्सा

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की किताब अनफिनिश्ड इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है. किताब में प्रियंका ने अपनी जिंदगी से जुड़े ढेरों अनसुने किस्से साझा किए हैं. प्रियंका के फैन्स धड़ाधड़ इस किताब को खरीद रहे हैं और उनकी लाइफ से जुड़े इन सीक्रेट्स के बारे में जान रहे हैं. उधर पीसी भी लगातार अपनी किताब का प्रमोशन करने में लगी हुई हैं. इसी क्रम में उन्होंने हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के साथ एक लाइव सेशन किया.

रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा फिल्म बाजीराव मस्तानी में साथ काम कर चुके हैं. दोनों की जोड़ी और दोनों के काम की जमकर सराहना हुई थी. लाइव सेशन के दौरान रणवीर सिंह ने प्रियंका की जमकर तारीफें कीं और बताया कि किस तरह वो हमेशा से उनसे इंप्रेस रहे हैं. रणवीर ने कहा- प्रियंका हमेशा ही अपनी उपलब्धियों के चलते मुझे हैरान करती रही हैं. प्रियंका और उनके द्वारा किया गया हर काम मुझे आश्चर्यचकित कर जाता है.

पार्टी में हुई थी दोनों की मुलाकात

रणवीर ने कहा कि प्रियंका की मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी और जो भी चीजें उन्होंने लाइफ में की हैं उनसे वह बहुत प्रभावित रहे हैं. रणवीर ने बताया कि जब वह निर्देशक रितेश सिदवानी की एक पार्टी में प्रियंका से मिले थे तो उन्हें खुद के लिए किसी जनानी जैसा महसूस हुआ जो कि प्रियंका के सामने खड़ी है. दरअसल उन दिनों प्रियंका अमेरिका से लौटी थीं और ये पार्टी उन्हीं के स्वागत में रखी गई थी.

