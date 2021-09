इंग्लिश टीचर पर था Ranbir Kapoor को क्रश, घुटनों पर बैठकर उनके पांव देखा करते थे

बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर पर आज की युवा फीमेल जेनरेशन जान छिड़कती हैं. उनका हैंडसम लुक, साइलेंट नेचर और एक्ट‍िंग स्क‍िल हर किसी को पसंद आता है. पर एक समय ऐसा भी था जब एक्टर को किसी पर क्रश था. उन्होंने एक इवेंट में अपने इस क्रश के बारे में मजेदार किस्सा सुनाया था.

रणबीर ने बताया था कि जब वे सेकेंड स्टैंडर्ड में थे तब उन्हें अपनी इंग्ल‍िश टीचर पर क्रश था. वे कहते हैं- 'मेरे स्कूल में सभी टीचर्स साड़ी पहनकर आती थीं और प्रोफेसर्स पैंट शर्ट टाई पहनकर आते थे. एक मेरी इंग्ल‍िश टीचर थी जो स्कर्ट पहनकर आती थीं.'

एक्टर ने बताया उनकी शरारत के कारण मां को स्कूल बुलाया

'उनका नाम था Mrs John. मुझे याद है कि जब हम बैठते थे, और वे टेबल के पीछे बैठती थीं, तो मैं टेबल के नजदीक जाकर घुटनों पर बैठकर उनके पांव देखता था. तब से मुझे उनसे प्यार हो गया था. इस कारण उन्होंने मेरी मॉम को स्कूल भी बुलाया था.'

#RanbirKapoor talks about having a crush on his teacher and how it landed him in trouble.

Source: Lehren#RanbirFans#RKFans pic.twitter.com/C6iNRi0G2M