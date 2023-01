Animal First Look Out: लंबी दाढ़ी- घुंघराले बाल, खून से लथपथ रणबीर का खूंखार अंदाज, फैंस बोले- खतरनाक

रणबीर की अपकमिंग फिल्म एनिमल का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. एनिमल में रणबीर के लुक की उनके फैंस जमकर तारीफ कर रहे हैं. पोस्टर में रणबीर की बॉडी, उनका स्वैग, और किलर अंदाज के फैंस दीवाने हो रहे हैं. कोई रणबीर के लुक को खतरनाक बता रहा है, तो कोई किलर कहकर उनकी तारीफ कर रहा है.

