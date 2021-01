राम लखन के 32 साल: अनिल कपूर संग कैसी है जैकी श्रॉफ की बॉन्डिंग, एक्टर ने बताया

बॉलीवुड में जब भी क्लासिकल फिल्मों की बात आती है तो उस लिस्ट में जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की राम लखन को शामिल करना जरूरी है. ये फिल्म हर मायने में बेहतरीन थी और सुभाष घई के निर्देशन ने इसमें अलग ही जान फूंक दी थी. साल 1989 में रिलीज हुई राम लखन को आज 32 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपने दिल की बात शेयर की है.

राम लखन के 32 साल

एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में जैकी ने माना है कि राम लखन उनके करियर की बहुत ही स्पेशल फिल्म है. वे कहते हैं- ऐसी फिल्मों संग खुद को जोड़ना हमेशा ही अच्छा लगता है. इस फिल्म को मैं आइकॉनिक कह सकता हूं. ये मेरे करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक है. फिल्म में मसाला है, ड्रामा है, कॉमेडी है और काफी इमोशन है. सुभाष घई ने अलग ही बेंचमार्क सेट किया है. फिल्म अच्छाई की बुराई पर जीत है, दो भाईयों के मजबूत बॉन्डिंग की कहानी है. वैसे जैकी ने इंटरव्यू में अनिल कपूर को लेकर भी काफी कुछ कहा है.

#RAM LAKHAN- 27 jan 1989

plays fresh today at its 32nd years with audience just for its cinematic narrative music and immortal characters on screen

I congratulate entire team of artistes n technicians specially

⁦@AnilKapoor⁩

⁦@bindasbhidu⁩

⁦@MuktaArtsLtd⁩ pic.twitter.com/w7C5aFSpkr