Ramayana: 'रामायण' एक्टर के फिल्म से काटे गए सीन्स, अब छलका दर्द, लिखी मन की बात

एक्टर सत्येन चतुर्वेदी, जो नितेश तिवारी की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रामायण' में सुमंत का किरदार निभाने वाले थे, उन्होंने बताया है कि फिल्म से उनके हिस्से को हटा दिया गया है. एक्टर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी.

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हालांकि उन्होंने इस महाकाव्य के एक किरदार के लिए चुने जाने और इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिलने के लिए आभार व्यक्त किया.

सत्येन चतुर्वेदी का रिएक्शन

अपनी पोस्ट में चतुर्वेदी ने लिखा, 'एक एक्टर जो भी सीन शूट करता है, जरूरी नहीं कि वह सब फाइनल फिल्म में दिखे; यह हमारे सफर का ही एक हिस्सा है. नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित और नमित मल्होत्रा ​​की 'रामायण' में सुमंत के रूप में मेरे हिस्सों को फिल्म से हटा दिया गया है.'

उन्होंने इस रोल के लिए उन्हें चुनने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को भी धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि भले ही उनके सीन पर्दे पर नहीं दिखेंगे, लेकिन उनकी यादें और अनुभव हमेशा उनके साथ रहेंगे.

एक्टर ने आगे कहा, 'हो सकता है कि मेरे सीन पर्दे पर न आएं, लेकिन यादें और अनुभव हमेशा बने रहेंगे. इस शानदार सफर का हिस्सा बनने के लिए मैं आभारी हूं.'

हालांकि चतुर्वेदी ने पुष्टि की है कि उनके हिस्सों को हटा दिया गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसका कारण अभी पता नहीं चला है. मेकर्स की ओर से इस पर अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है.

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5 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म

'रामायण' में रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण के रूप में मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह सबसे मचअवेटेड भारतीय फिल्म प्रोजेक्ट्स में से एक है.

'रामायण' की भारत में नेट कमाई में दूसरे दिन 25.9% की गिरावट देखी गई है. फिल्म ने शुक्रवार को 48.05 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि पहले दिन इसने 64.85 करोड़ रुपये कमाए थे. इस गिरावट के बावजूद, फिल्म ने दो दिनों के भीतर भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे इसकी कुल नेट कमाई 112.90 करोड़ रुपये हो गई है.

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