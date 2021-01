फिल्मों को प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी का सहारा लेना छोड़ दिया: राम गोपाल वर्मा

नए साल की शुरुआत के साथ जाने माने निर्माता और निर्देशक राम गोपाल वर्मा तैयार हैं, लोगों को डराने के लिए. रामू की फिल्म ‘’ 12 ’O’ Clock’’ 8 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है.

क्या है कहानी?

ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो खुद अपने ही डरावने सपनों से जूझ रही है और नींद में हत्याएं करती है. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा फ्लोरा सैनी, मकरंद देशपांडे और आशीष विद्यार्थी का भी अहम रोल हैं.

आजतक से बात करते हुए राम गोपाल वर्मा ने कहा कि ‘मुझे खुशी है कि मेरी फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आ रहा है, फिलहाल ये फिल्म 8 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है पर इसके बाद हम इस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज करेंगे लेकिन अभी प्लेटफॉर्म और वक्त हमने सोचा नहीं है.’

मिथुन संग कैसा रहा एक्सपीरियंस?

राम गोपाल वर्मा कहते हैं, ‘मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने का अनुभव शानदार रहा, मिथुन अपने फिल्मी करियर में हर तरह के रोल निभा चुके हैं लेकिन हॉरर जॉनर को उन्होंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था, ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना मिथुन दा को साथ लेकर ये फिल्म बनाई जाए.’

Covid 19 could be a blessing for the horror of 12 ‘o’CLOCK releasing on 8 th because audience in theatres will be sitting away from each other and that can add to the FEAR pic.twitter.com/z0MoJHsA2y