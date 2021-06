राम चरण से मिलने 231 किमी पैदल चलकर आए फैंस, एक्टर ने लगाया गले

फैंस अपने चहेते स्टार्स की एक झलक के लिए बड़े-बड़े कारनामे कर दिखाते हैं. कुछ तो अपने स्टार्स से मिलने के लिए हर मुश्क‍िल से लड़ पड़ते हैं. हाल ही में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक्टर से मिलने उनके फैंस ने पैदल 231 किलोमीटर का सफर तय किया. फैंस के साथ राम चरण की इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीड‍िया पर वायरल हो रही हैं.

राम चरण के तीन फैंस संध्या जयराज, रव‍ि और वीरेश एक्टर से मिलने तेलंगाना स्थ‍ित जोगुलंबा गडवाल से हैदराबाद तक पैदल आए. उन्हें 231 किलोमीटर का यह सफर पूरा करने में चार दिन लग गए. लेक‍िन तीनों फैंस में अपने फेवरेट स्टार से मिलने का जुनून था, जिसे उन्होंने हैदराबाद एक्टर के घर आकर पूरा किया.

एक्टर ने फैंस को गले लगाया

जब ये तीनों फैंस राम चरण के घर पहुंचे तो एक्टर ने भी खुश होकर उनसे मुलाकात की. उनके गले लगे और बातें की. राम चरण संग तीनों की फोटोज ट्व‍िटर पर शेयर की गई है जो कि चर्चा में बनी हुई है.

Mega power star @alwaysramcharan met his ardent fans Sandhya Jayraj, Ravi & Veeresh who walked all the way from Jogulamba Gadwal to Hyd, nearly 231 kms for 4 days, to meet their beloved star. He welcomed them with a warm hug & had an elaborate conversation with them. pic.twitter.com/MCPfdHoy0V