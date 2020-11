'यू मी और हम' और 'शिवाय' के बाद अजय देवगन एक बार फिर से डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए तैयार हैं. अजय देवगन अब फिल्‍म मेडे (MayDay) नाम की फिल्म का निर्देशन करने जा रहे हैं. अजय की इस फिल्‍म में अमिताभ बच्‍चन लीड रोल निभा रहे हैं. लेटेस्ट खबर के मुताबिक एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह भी इसका हिस्‍सा बन गई हैं. इस फिल्म में अजय देवगन खुद भी एक्टिंग करने वाले हैं.

अमिताभ बच्चन संग काम करने का सपना हुआ पूरा

रकुल प्रीत सिंह ने खुद इस फिल्म की पुष्टि कर दी है. उन्होंने अपने बयान में कहा, ''मैंने पहले भी अजय सर के साथ काम किया है और अब दोबारा साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं. वह ना सिर्फ मेरे को-एक्टर होंगे बल्कि डायरेक्टर भी होंगे. जब मैंने एक्टर बनने के बारे में सोचा था तब से बाकी लोगों की तरह मेरा भी सपना रहा है कि मैं अमिताभ बच्चन के साथ काम करूं. अब मेरा सपना आखिरकार पूरा होने जा रहा है और मैं खुश हूं.''

बता दें कि फिल्म मेडे के जरिए अजय देवगन और अमिताभ बच्‍चन लगभग 13 सालों के बाद दोबारा साथ काम करने जा रहे हैं. वहीं यह अजय देवगन के साथ रकुल की दूसरी फिल्‍म होगी. इससे पहले यह जोड़ी फिल्‍म 'दे दे प्‍यार दे' में साथ नजर आ चुकी है. फिल्म मेडे की शूटिंग दिसम्बर 2020 में शुरू होगी. रकुल प्रीत हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग का हिस्सा बनेंगी.

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहीं रकुल

वैसे इस खबर के सामने आते ही रकुल प्रीत सिंह सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी हैं. जहां रकुल इस फिल्‍म के लिए ट्रेंड हो रही हैं, वहीं कई लोग इस फिल्‍म का हिस्‍सा बनाने के लिए उनसे नाराज भी हो गए हैं और उनका मजाक बना रहे हैं.

कुछ लोग इस बात से नाराज हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच के दौरान एनसीबी द्वारा ड्रग्‍स मामले में बुलाए जाने के बाद और क्लिन चिट न दिए जाने के बाद भी उन्‍हें ये फिल्‍म कैसे मिल गई.

Vimal seller ajay devgn.

With druggie #RakulPreetSingh .

Hum movie dekhne jate he nasha karne nahi... Big no to #mayday 😂 pic.twitter.com/Sno8Ie9gFH — axay patel🔥🔥 (@akki_dhoni) November 19, 2020

#RakulPreetSingh #RepublicRoar4SSR



Druggies are still roaming freely everywhere



But NCB did not give any of them a Clean-chit pic.twitter.com/ZlW9B6d1M9 — Chanakya (@Chanaky54822206) November 19, 2020

#RakulPreetSingh



Ajay Devgn signed Rakul preet singh for his film May Day. #MayDay



Public : pic.twitter.com/6zuadCsMTZ — M A S A L U (@YourMasalu) November 19, 2020

During #Metoo ,

Akshay Kumar dropped Me too accused Sajid Khan from Housefull4

But Ajay Devgn didn't dropped luv Ranjan.



And now,

Ajay Devgn has taken Rakul in his movie.



& people boycott the wrong person everytime.



Need to wake up guys..#RakulPreetSingh #AjayDevgn #MayDay pic.twitter.com/eijUbEOffn — M A S A L U (@YourMasalu) November 19, 2020

Public : Trending #RakulPreetSingh and making fun and criticizing her for drugs



*Le #RakulPreetSingh : pic.twitter.com/JbzFClRvNf — GUHA SUPRADEEP MR. (@Supradeep_Guha) November 19, 2020

*Me after seeing #RakulPreetSingh is trending rn-: pic.twitter.com/0T3jVB4t4R — Tere Bandi ka ex hun😛😛 (@Assumation1) November 19, 2020

रकुल प्रीत सिंह इन दिनों मालदीव्स में अपने परिवार संग छुट्टियां मना रही हैं. हाल ही में एअरपोर्ट से उनकी तस्वीरें सामने आई थीं. रकुल प्रीत पिछले दिनों अर्जुन कपूर संग एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं. इस फिल्म का नाम अभी नहीं रखा गया है. मुंबई में शूट होने वाली इस फिल्म का हिस्सा जॉन अब्राहम और अदिति राव हैदरी भी हैं.