राधिका ने सुनाई स्ट्रगल स्टोरी, कहा- जानती थी एक दिन रजनीकांत की मां का किरदार निभाना होगा

आर सरथकुमार और सरथकुमार को कॉलीवुड का पावर कपल माना जाता है. चेन्नई में आयोजित इंडिया टुडे कॉनक्लेव साउथ 2021 में दोनों बतौर पैनलिस्ट पहुंचे. दोनों ने Candid Conversation - The Power Couple: The Secrets of Work-Life Balance टॉपिक पर बोला और तमाम मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए. सेशन की शुरुआत में राधिका के सबसे लम्बे टीवी सीरियल चिट्टी का टाइटल सॉन्ग उन्हें डैडिकेट किया गया.

सरथकुमार के लिए उनकी आइकॉनिक फिल्म नातामई पाधम पत्ता का गाना प्ले किया गया. राधिका ने पुराने समय की याद ताजा करते हुए कहा कि लोग आज भी उन्हें चिट्टी (चाची) कहते हैं. सरथकुमार ने अपने जीवन और करियर के बारे में बताया. जब दोनों से ये पूछा गया कि घर में मुखिया (नातामाई) कौन है, तो दोनों ने कहा कि वे समानता में विश्वास करते हैं.

बच्चों के लिए तो मैं ही बॉस हूं

राधिका ने कहा, "नातामाई का अर्थ है शांति और सौहार्दपूर्ण समाधान लाने वाला. वह बाहर की नातामाई है. जब हमारे रिश्ते की बात आती है, तो नातामाई नहीं होता है," वहीं सरथकुमार ने कहा, "हम एक-दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे को स्पेस देते हैं और एक साथ बूढ़े होना चाहते हैं. अगर बच्चों की बात करें तो मैं नातामाई हूं. वहीं अगर बात बिजनेस की हो तो राधिका नातामई (बॉस) हैं."

कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं राधिका

अपने करियर की शुरुआत के बारे में बोलते हुए राधिका ने कहा, "यह सरल और आसान लग सकता है, लेकिन यह एक लंबी और कठिन जर्नी रही है. मैं कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी. एक निर्देशक जिसने मुझे दरवाजे पर देखा, मुझसे पूछा कि क्या मैं अभिनय करना चाहती हूं. उसने यह जाने बिना सवाल पूछा कि मेरे पिता [महान अभिनेता एमआर राधा] कौन थे. उस समय मैं भी सुंदर नहीं लग रही था. मैंने पूछा कि मेरा चेहरा कौन देखेगा?"

जानती थी रजनीकांत की मां का किरदार करना होगा

"तब मैंने सब जोश में कहा क्योंकि जब मैंने शुरुआत की तब मैं सिर्फ 15 साल की थी. जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो मैं बुरी तरह से विफल रही. फिर मैंने सही लोगों को काम पर रखा और अपने अनुभव का इस्तेमाल किया." उन्होंने कहा, "मेरे बिजनेस करने का कारण यह है कि मैं अपने करियर पर नियंत्रण रखना चाहती थी. मुझे पता था कि मुझे एक दिन रजनीकांत की मां का किरदार निभाने के लिए कहा जाएगा. विशेष तौर पर एक महिला की बात आने पर लोग कई पूर्व धारणाओं के साथ जीते हैं. मैं अपने हर माइलस्टोन में पहले से बेहतर थी."