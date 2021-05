एडवांस बर्थडे विश के लिए आर माधवन ने फैंस को किया थैंक्स, कही ये बात

सभी के पसंदीदा आर माधवन 1 जून को 51 साल के हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके फैंस उन्हें बर्थडे से पहले ही विश कर रहे हैं. अब अभिनेता ने अपने फैंस और शुभचिंतकों के लिए एक धन्यवाद नोट लिखा है. आर माधवन ने ट्विटर पर अपने 51वें जन्मदिन से पहले अपने प्रशंसकों को प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया. इसी के साथ उन्होंने यह भी साझा किया कि देश के मौजूदा हालात को देखते हुए वह अपना जन्मदिन करीबी लोगों के साथ ही मनाएंगे.

ट्वीट करते हुए फैंस को कहा धन्यवाद

ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, "हेलो मेरे प्यारे लोग मैं आप सभी का धयवाद करता हूं मुझे दिल से इतना प्यार देने के लिए. हमारे आस-पास जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए, मैं अपने जन्मदिन के बारे में सोच ही नहीं सकता. मैं इसे बहुत शांत रखना चाहता हूं और अपने करीबी लोगों के साथ दिन बिताना चाहता हूं.''

आपको बता दें एक्टर कि इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग है कि उनके जन्मदिन से पहले ही फैंस कि शुभकामनाएं आनी शुरू हो गई हैं. बता दें उन्होंने तमिल और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, जिसमें रंग दे बसंती (2006), 3 इडियट्स (2009), मिन्नाले (2001) जैसी फिल्में शामिल हैं.

Hello my lovely Tweeplw-thank you for all the love from the bottom of my heart.Considering all that is happened & happening around us, I cannot imagine celebrating anything let alone my Birthday. I want to keep it very quiet and spend the day with my close ones.❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏