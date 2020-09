पंजाब में जलाए कंगना के पुतले, एक्ट्रेस बोलीं- ये सब सिर्फ कांग्रेस की चापलूसी

पंजाब में कंगना रनौत के बयानों का विरोध किए जाने को लेकर उनके पुतले जलाए गए और नारेबाजी हुई. पंजाब कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें शेयर की गई हैं और कैप्शन में लिखा- अक्षय शर्मा के प्रतिनिधित्व में अमृतसर में कंगना रनौत के पुतले जलाए गए. उन्होंने हदें पार करने और किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी कहने के लिए कंगना की आलोचना की.

पंजाब कांग्रेस के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कंगना रनौत ने लिखा, "पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मुझे धमकाया, मेरे पोस्टर्स को चप्पलों से पीटा और अब पंजाब में कांग्रेस मेरे पुतले जला रही है, ऐसा लगता है कि साफ तौर पर पहचानने में कोई चूक हुई है. जैसे मैं कोई मंत्री या दिग्गज अपोजीशन लीडर हूं? उन्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूं? या ये सब सिर्फ कांग्रेस की चापलूसी के लिए है."

मालूम हो कि कंगना रनौत वर्क फ्रंट पर भले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं लेकिन राजनैतिक बयानबाजी में भी वह पीछे नहीं रही हैं. कंगना देश के किसी भी मुद्दे पर बेबाक बयान देने के लिए जानी जाती हैं. पिछले दिनों उनका शिवसेना के साथ टकराव काफी चर्चा में रहा था जिसको लेकर जल्द ही हाई कोर्ट में सुनवाई होगी.

First congress in Maharashtra threatened me and beat my posters with chappals now congress in Punjab burning my effigies, seems like a clear case of mistaken identity. Am I some minister or a great opposition leader? Who they think I am? This is rather flattering 😂 @INCIndia https://t.co/uHEAPRN6l0