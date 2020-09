PUBG बैन से कितनी खुश गर्लफ्रेंड्स और मां, सेलिना ने किया ट्वीट

भारत सरकार ने हाला ही में बड़ा कदम लेते हुए चाइना के फेमस गेम PUBG को बैन कर दिया. इसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं और अब बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने भी PUBG बैन को लेकर चुटकी ली है. सेलिना ने एक फोटो शेयर की है. यह फोटो सेलिना की कमबैक फिल्म 'ए ट्रिब्यूट टू रितुपर्णो घोष: सीजंस ग्रीटिंग्स' की है.

सेलिना जेटली ने ली चुटकी

फोटो में सेलिना और एक्ट्रेस लिलेट दुबे साथ में बैठी हैं और खुश नजर आ रही हैं. दोनों ने एक जूस के ग्लास को भी पकड़ा हुआ है. फोटो शेयर करते हुए सेलिना ने लिखा- PUBG के बैन होने पर मां और गर्लफ्रेंड CHEEEEEERS करते हुए. मैं न कहती थी... Season's Greetings. इस ट्वीट में सेलिना ने अपनी फिल्म के डॉयरेक्टर और ZEE5 प्रीमियम को टैग किया है.

#PUBGBANNED Mothers and Girlfriends be like ... CHEEEEEERS ...( में ना कहती थी ?? Seasons greetings !!!! ( Sorry couldn’t resist) 😋 @Ramkamal @imaritrads @ZEE5Premium #PUBGMOBILE #pubgbannedinindia pic.twitter.com/p85tLX1Ye8