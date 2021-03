प्रियंका चोपड़ा की अगली बॉलीवुड फिल्म कब आ रही है? एक्ट्रेस ने दिया जवाब

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड में भी अपनी खास जगह बना ली है. उनका हॉलीवुड में आना इतनी आम बात हो गई है कि अब फैन्स को पूछना पड़ता है कि एक्ट्रेस बॉलीवुड फिल्म कब करेंगी? अब लंबे समय बाद प्रियंका चोपड़ा ने फैन्स के हर ऐसे सवाल का सीधा जवाब दे दिया है. उन्होंने बताया है कि उनकी अगली बॉलीवुड फिल्म कब आने वाली है.

प्रियंका की अगली बॉलीवुड फिल्म

प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर Ask Me Anything सेशन रखा, जिसमें फैंस को उनसे हर तरह का सवाल पूछने का मौका दिया गया. ऐसे में मौका मिलते ही एक यूजर ने प्रियंका से उनके बॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर सवाल किया. पूछा गया- प्रियंका आपकी अगली आने वाली बॉलीवुड फिल्म क्या है. अब इस सवाल पर प्रियंका ने सीधा जवाब दे दिया. उन्होंने बताया कि अगले साल उनकी नई बॉलीवुड फिल्म आने वाली है. अब वो कौन सी फिल्म होगी, क्या एक्ट्रेस लीड रोल में होंगी या कोई कैमियो होगा, इन सवालों का जवाब नहीं दिया गया है.

प्रियंका का नया रेस्टोरेंट

वैसे इस समय प्रियंका चोपड़ा खासा खुश चल रही हैं. एक तरफ उनकी फिल्म द व्हाइट टाइगर को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस का न्यूयॉर्क में नया रेस्टोरेंट भी खुल गया है. इस रेस्टोरेंट का नाम सोना रखा गया है और इसमें टकीला मिलाए गोलगप्पे से लेकर स्पेशल कोरमा तक, सबकुछ परोसा जा रहा है. एक्ट्रेस ने भी रेस्टोरेंट की कई सारी फोटोज शेयर कर दी हैं. तमाम फोटो ट्रेंड भी कर रही हैं और हर कोई एक्ट्रेस को इस नई शुरुआत की बधाई भी दे रहा है.

प्रियंका का वर्क फ्रंट

वर्क फ्रंट पर प्रियंका इस समय लंदन में अमेजन सीरीज सिटाडेल पर काम कर रही हैं. वे इस सीरीज में रिचर्ड मैडन संग नजर आने वाली हैं. प्रियंका की उनके साथ बढ़िया केमिस्ट्री देखने को मिलती है और उन्हें उनकी कंपनी भी खासा पसंद आ जाती है. एक्ट्रेस ने फैन के सवाल पर भी कहा था कि उन्हें रिचर्ड मैडन संग काम करना शानदार लगता है. उनके साथ उन्हें काफी मजा आता है.