बहन परिणीति को मिस कर रही हैं प्रियंका चोपड़ा, बर्थडे पर ऐसे दी बधाई

परिणीति चोपड़ा आज अपना 32वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर उनके करीबी और दोस्त उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं. ऐसे में परिणीति की बहन और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा कहां पीछे रहने वाली थीं. प्रियंका ने अपनी छोटी बहन 'टिशा' को जन्मदिन की स्पेशल बधाई दी है.

प्रियंका चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर परिणीति के साथ तस्वीर शेयर की है. ये तस्वीर एक सेलिब्रेशन में खिंचवाई लगती है. प्रियंका यहां शैम्पेन कलर के ड्रेस में है तो वहीं परिणीति ने लाल रंग का हूबुस्रत लहंगा पहना है. इस फोटो के साथ प्रियंका ने प्यार भरा मेसेज भी लिखा. प्रियंका ने लिखती हैं, 'हैपी बर्थडे टिशा. तुम्हें बड़ा सा हग भेज रही हूं और तुमको बहुत मिस करती हूं.' इसके साथ प्रियंका ने किस इमोजी भी लगाई.

Happy Birthday Tisha

Sending you a biiiiiig hug and 💋💋

Miss you tons ❤️@ParineetiChopra pic.twitter.com/we9TquMZgP