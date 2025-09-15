scorecardresearch
 

'बॉलीवुड में आउटसाइडर्स बंद थे' इंडस्ट्री में प्रियंका चोपड़ा ने किया स्ट्रगल, बताया क्यों खोला प्रोडक्शन हाउस

प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर एक इवेंट में कई सारी बातें कही हैं. उनका कहना है कि जब उन्होंने शुरुआत की, तब उन्हें काफी परेशानी हुई क्योंकि बॉलीवुड तब भी बाहर से आने वाले एक्टर्स के लिए बंद ही था.

बॉलीवुड में आउटसाइडर्स के होने पर बोलीं प्रियंका चोपड़ा (Photo: Instagram @)
प्रियंका चोपड़ा आज के समय में इंडिया की टॉप स्टार में से एक हैं. उन्होंने अपनी पहचान बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड हर जगह बनाई है. एक्ट्रेस हॉलीवुड के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनती रहती हैं. लेकिन उनके इंडियन फैंस उन्हें हिंदी फिल्मों में मिस कर रहे हैं. अब प्रियंका ने बॉलीवुड में अपने मुश्किल सफर पर खुलकर बात की है.

बॉलीवुड में शुरुआत को लेकर क्या बोलीं प्रियंका चोपड़ा?

एक इवेंट के दौरान प्रियंका ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर बातें कही हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि बॉलीवुड पहले से ही आउटसाइडर्स के लिए बंद रहा है. ऐसे में उनके लिए इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना मुश्किल था. प्रियंका ने कहा, 'मैंने साल 2000 में एक ब्यूटी पेजेंट जीती और इसने मुझे एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने और उसमें तेजी से आगे बढ़ने का मौका दिया. इस तरह मैंने इंडियन फिल्मों में, खासकर हिंदी और तमिल में काम करना शुरू कर दिया.'

'ये साल 2002 की बात है. लेकिन बॉलीवुड एक तरह से कम से कम, बाहरी लोगों के लिए बेहद बंद था. हर पीढ़ी के एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड में होते हैं. इसलिए जब आप इंडस्ट्री में कदम रखना और कास्ट होना चाहते हैं, तो ये आसान नहीं होता. लेकिन किसी तरह मैंने कामयाबी हासिल कर ली. मैं बहुत जुनूनी लड़की थी. मुझे फेल होना पसंद नहीं था, इसलिए मैं लगातार कोशिश करती रही.'

एक्टर के साथ प्रोड्यूसर बनने पर क्या बोलीं प्रियंका चोपड़ा?

प्रियंका ने आगे प्रोड्यूसर बनने पर भी खुलकर बात की. उनका कहना था, 'मैं इंडस्ट्री में किसी तरह कामयाब हो गई. जब मैंने ऐसा किया तो पर्पल पेबल पिक्चर्स मेरे लिए वो जगह बनाने का जरिया बन गया जो मेरे पास पहले कभी नहीं थी. मैं काम करना चाहती थी और इंडस्ट्री को ऐसे फिल्ममेकर्स से जोड़ना चाहती थी जिनकी शायद पहुंच नहीं थी, या ऐसे राइटर्स से जिन्हें बड़े बजट की फिल्में नहीं मिलतीं.'

'मैं दुनियाभर के एंटरटेनर्स के लिए एक ऐसा जरिया बनना चाहती थी जिससे उन्हें वो पॉपुलैरिटी मिल सके जिसकी उन्हें चाहत है. मुझे उन फिल्मों पर बहुत गर्व है जिनसे हम जुड़े रहे हैं और जिन्हें हमने वक्त के साथ बनाया है. उन्हें शानदार रिस्पॉन्स मिला है और हमने उन्हें वो पॉपुलैरिटी दिलाई है जिसके वो हकदार थे.'

बता दें कि प्रियंका की प्रोडक्शन कंपनी 'पर्पल पेबल पिक्चर्स' हॉलीवुड समेत इंडियन फिल्में भी प्रोड्यूस करती है. उन्होंने ये कंपनी आज से करीब 10 साल पहले शुरू की थी. जिसमें वो अभी तक 15 फिल्में बना भी चुकी हैं. प्रियंका के प्रोडक्शन में बनी दो फिल्में 'वेंटिलेटर' और 'पानी' नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं. ये दोनों ही फिल्में मराठी भाषा में बनाई गई थी. बात करें एक्ट्रेस के वर्क फ्रंट की, तो वो जल्द एस.एस.राजामौली और महेश बाबू संग फिल्म 'एसएसएमबी 29' में नजर आएंगी.

