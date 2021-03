प्रियंका चोपड़ा बोलीं- मस्जिद में गाना गाते थे पिता, लोगों ने ट्विटर पर कर दिया ट्रोल

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रिंयका चोपड़ा ने ओपरा विन्फ्रे के साथ अपने इंटरव्यू में बताया है कि उनके पिता अशोक चोपड़ा मस्जिद में गाना गाया करते थे. प्रियंका के इस इंटरव्यू की झलकियां सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं और अब प्रोमो वीडियो में उनके द्वारा कही गई बातों के लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर प्रियंका के ऐसे तमाम फॉलोअर्स हैं जिन्होंने उनके द्वारा दी गई इस जानकारी पर सवाल उठाए हैं.

प्रियंका ने इस इंटरव्यू में अपनी किताब Unfinished, अपने बचपन और अन्य तमाम मुद्दों पर बात की. इंटरव्यू में जब ओपरा ने प्रिंयका को बचपन में मिली स्प्रिचुअल फाउंडेशन के बारे में पूछा तो एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे लगता है कि भारत में आध्यात्म से नहीं जुड़ पाना बहुत मुश्किल है, आप ठीक कह रही हैं. तमाम धर्मों के साथ जो हमारे इर्द-गिर्द वहां हैं, ये वहां के लोगों में समाया हुआ है."

Priyanka: my dad used to sing in the mosque

Lol Which mosque piryanka ? 😭🤣 — Hinal Patel (@Angelhinal) March 20, 2021

exactly! And I've seen people saying 'it's not mosques but a "dargah" where u sing' & I'm like, most people watching this wouldn't understand what a "dargah" is, so Priyanka just said mosque cuz that's like the closest thing in English translation. And "singing" is the closest .. https://t.co/MHiOhIZ7ZY — VP (@Pri4Lyfe) March 20, 2021

Priyanka Chopra - "My dad used to sing in a mosque. I was aware of Islam" pic.twitter.com/eZho9faIES — 🖤 (@radium_blue) March 20, 2021

“My dad used to sing in a mosque and that made me well aware about Islam."



Wait, what? 😭😭https://t.co/Cizp5E7rPp — A (@Bhuut_) March 19, 2021

What mosque was letting priyanka chopra's dad to sing in it 🤔 — Syed Nida Tehseen (@Nida_Tehseen) March 19, 2021

Dear @priyankachopra

How is singing in a mosque makes one aware of Islam? Do many years in India didn't let you know about muslims around you? By this logic- my dad argues cases in court so I am aware of the law. #PriyankaChopra #Oprah 😂 pic.twitter.com/gDbVG5aZT1 — Chayan Sarkar (@chayansarkar87) March 20, 2021

पिता मस्जिद में गाते थे: प्रियंका

एक्ट्रेस ने कहा, "मैं एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, जब मैं स्कूल गई, तो मैं क्रिश्चिएनिटी के बारे में जानती थी, मेरे पिता एक मस्जिद में गाया करते थे, मुझे इस्लाम के बारे में पता था, मैं एक हिंदू परिवार में पली-बढ़ीं, इसलिए इस बारे में भी मुझे पता था. तो इस तरह आध्यात्म भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते." सोशल मीडिया पर फैन्स अब इसके लिए प्रियंका पर सवाल उठा रहे हैं.

ऐसा था लोगों का रिएक्शन

एक यूजर ने फनी GIF पोस्ट करते हुए लिखा- क्या उसने कहा कि उसके पिता मस्जिद में गाते थे? एक अन्य यूजर ने लिखा- वाह. मस्जिदों में गाने की इजाजत होती है? ये तो मुझे पता ही नहीं था. बहन क्या तुम हमें अपने स्ट्रगल के बारे में और कुछ बता सकती हो? एक यूजर ने तंज कसते हुए ट्वीट किया- प्रियंका के पिता मस्जिद में गाना गाया करते थे. वाकई? मुझे उस मस्जिद का नाम बता दो प्लीज.