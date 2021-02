राधेश्याम के लिए देशभर के संगीतकार आएंगे साथ, प्रभास की फिल्म बनाएगी नया रिकॉर्ड

प्रभास की मल्टी लिंगुअल फिल्म 'राधे श्याम' का प्री-टीजर वीडियो हाल ही में रिलीज किया गया है जिसने फैंस के बीच एक्साइटमेंट का माहौल बना दिया है. हालांकि, एक बात जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, वह इस मैग्नम-ऑपस का साउंडट्रैक है. किसी भी फिल्म के लिए साउंडट्रैक एल्बम को उसका सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है जो कि कहानी में जान फूंक देता है. यही वजह है कि फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर्स की भूमिका को सर्वोच्च माना जाता है.

'राधेश्याम' की टीम अलग-अलग मार्केट से अलग-अलग संगीत निर्देशकों को एक साथ लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. फिल्म में, सभी गाने, अलग-अलग वर्जन में एक दूसरे से अलग होंगे, जो कि भारतीय सिनेमा में पहले कभी नहीं देखा गया है. इसका मतलब ये है कि विभिन्न टीम हिंदी और तेलुगू में अलग-अलग गाने तैयार करेंगी, लेकिन फिर भी गानों का फील और उनका इमोशन एक जैसा रहेगा.

