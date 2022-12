Pathaan New Poster: लंबे घुंघराले बाल-किलर अंदाज, पठान से सामने आया शाहरुख का नया पोस्टर, देखकर क्यों भड़क रहे लोग?

Pathaan New Poster: लंबे घुंघराले बाल और किलर अंदाज...शाहरुख खान का वही चार्म है और वही स्वैग. पठान से शाहरुख का नया पोस्टर रिलीज किया गया है. किंग खान के किलर एटीट्यूड पर उनके फैंस एक बार फिर मर मिटे हैं. लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, जो पठान से शाहरुख का पोस्टर देखकर गुस्से में आग बबूला हो गए और मेकर्स पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं.

पठान का पोस्टर देख क्यों भड़के लोग?

शाहरुख खान के फैंस उनकी फिल्म पठान को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं. फैंस एक-एक दिन गिन रहे हैं कि कब शाहरुख की पठान रिलीज होगी और वो थिएटर में जाकर किंग खान के चार्म को एन्जॉय कर पाएंगे. पठान से शाहरुख के अब तक कई लुक और पोस्टर सामने आ चुके हैं, जिन्हें फैंस ने अपना बेशुमार प्यार दिया है.

शाहरुख के कई पोस्टर फैंस पहले ही देख चुके हैं. ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि अब तो फिल्म का कोई गाना रिलीज किया जाएगा. पठान के गाने सुनने के लिए फैंस बेताब हैं. लेकिन मेकर्स ने इस बार भी गाना रिलीज करने के बजाए फिल्म से किंग खान का नया पोस्टर रिलीज कर दिया, जिसे देखकर लोग मेकर्स पर भड़क रहे हैं. शाहरुख का अंदाज तो सभी को पसंद आ रहा है, लेकिन गाना रिलीज ना करने पर मेकर्स पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है.

किलर है शाहरुख का लुक

पठान के नए पोस्टर में शाहरुख खान लंबे घुंघराले बालों में दिख रहे हैं. उन्होंने सनग्लासेस लगाए हैं. शाहरुख के फेस पर अलग ही चार्म है. पोस्टर के साथ लिखा गया है- अपनी कुर्सी की पेटी बांधलो.

Get. Set. Boom! 🔥 Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. https://t.co/N2hAejQtY8 pic.twitter.com/2wkfHMlA9I

इससे दो दिन पहले भी फिल्म से शाहरुख का पोस्टर शेयर किया गया था, जिसमें किंग खान कंधे पर बंदूक रखकर फुल ऑन टशन में दिखे थे. पोस्टर देख-देखकर फैंस अब थक चुके हैं और वो कुछ नया चाहते हैं. फैंस को लगा था कि इस बार गाना रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वजह से पठान के मेकर्स पर उनका गुस्सा फूट पड़ा है.

He always gets a shotgun to the fight! 💥 #Pathaan

Celebrate #Pathaan with #YRF50 only at a big screen near you. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/yFUyy2aMpr