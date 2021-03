परिणीति चोपड़ा ने कब किया था पहला Kiss, एक्ट्रेस ने खोले कई राज

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा बीते कुछ वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म The Girl on the Train को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. परिणीति ने हाल ही में नेटफ्लिक्स का Do You Remember? चैलेंज लिया जिसमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए. नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें परिणीति चोपड़ा कुछ दिलचस्प सवालों के जवाब देती नजर आ रही हैं.

वीडियो में परिणीति कह रही हैं कि हाय मैं हूं परिणीति चोपड़ा और मैं खेलूंगी Do You Remember Challenge. सबसे पहले उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि उन्होंने आखिरी मैसेज किसे किया था. परिणीति ने इसके जवाब में कहा कि उन्होंने अपनी मैनेजर नेहा को आखिरी मैसेज किया था. दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि जब वह 18 साल की थीं तब उन्होंने पहली बार किसी को किस किया था.

परिणीति ने एक सवाल के जवाब में बताया कि वह कभी भी डेट पर नहीं गई हैं. उन्होंने कहा, "मैं कभी भी डेट पर नहीं गई. मुझे नहीं पसंद है पारंपरिक डेट्स पर जाना. मुझे बस ऐसा रहना पसंद है कि घर आ जाओ. टीवी देखेंगे साथ में और बातें करेंगे, चिल करेंगे. मैं इस मामले में बहुत कैजुअल हूं." परिणीति ने ये भी बताया कि बचपन में किस एक्टर पर उनका क्रश था. उन्होंने कहा कि वह बचपन में सैफ को बहुत पसंद करती थीं.

नॉवेल पर आधारित है परिणीति कि अगली फिल्म

बात करें परिणीति की अगली फिल्म की तो इसका ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है जिसके बाद फैन्स में इस फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट डबल हो गया है. ये फिल्म ब्रिटिश ऑथर पॉउला हॉकिन्स की लिखी एक किताब पर आधारित है. पॉउला की ये पहली नॉवेल थी जिसे उन्होंने इसी नाम से लिखा था. इस नॉवेल पर एक ब्लॉकबस्टर हिट हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है जिसके बाद अब इसे हिंदी में बनाया जा रहा है.