मीशा सफी को तीन साल की जेल की रिपोर्ट को एक्ट्रेस के वकील ने बताया 'फेक न्यूज'

पिछले कुछ समय से पाक‍िस्तानी सिंगर मीशा शफी सुर्खियों में हैं. ऐसी खबरें आई थीं कि अली जफर मामले में उन्हें 3 साल की जेल हुई है मगर अब सिंगर ने खुद इस बात का खंडन कर दिया है. खबरें थीं कि उन्हें सिंगर अली जफर के ख‍िलाफ मानहान‍ि मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है. कुछ साल पहले उन्होंने अली जफर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. मगर अब मीशा ने 3 साल की सजा मिलने की खबर को सोशल मीडिया के जरिए सिरे से खारिज कर दिया है.

मीशा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि- एक और दिन, एक और दुष्प्रचार. हैरास होने से ज्यादा मुश्किल होता है उसके बारे में बात करना. उन लोगों के प्रति मेरी संवेदना भी और बल भी जो हैरासमेंट के बाद अपने आज के साथ कंप्रोमाइज करते हैं ताकि भविष्य बेहतर हो सके. मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के माध्यम से पहले ये खबर सामने आई थी कि इस मामले में मीशा को 3 साल की सजा हुई है. मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है और मीशा का लेटेस्ट पोस्ट इस बात का सबूत है. यही नहीं मीशा के वकील ने भी एक ट्वीट जारी कर इस खबर का खंडन कर दिया है.

मीशा ने किया ये पोस्ट-

मीशा के वकील का ट्वीट

This is with ref to the fake news claiming that my client Meesha Shafi has been sentenced to 3 yrs imprisonment. No such verdict has been passed by trial court in the frivolous criminal defamation case instituted by Ali Zafar against several women. Read complete statement below pic.twitter.com/49vRSXtvFe

मीशा ने लगाया था अली पर यौन उत्पीड़न का आरोप

मीशा सफी ने अली पर लिखा था- 'ये हादसे बस उस वक्त नहीं हुए जब मैं छोटी थी या इंडस्ट्री में आई थी. एक सशक्त, निपुण मह‍िला जो अपनी बात कह सके, होने के बावजूद भी ये मेरे साथ हुआ है. दो बच्चों की मां होने के बाद भी ये हुआ है'. बता दें कि मीशा शफी द्वारा लगाए गए इस आरोप को अली जफर ने साफ नकार दिया था.

मीशा शफी ने ये ट्वीट क‍िया था

Sharing this because I believe that by speaking out about my own experience of sexual harassment, I will break the culture of silence that permeates through our society. It is not easy to speak out.. but it is harder to stay silent. My conscience will not allow it anymore #MeToo pic.twitter.com/iwex7e1NLZ