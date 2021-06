फिल्मों में मुस्लिमों की गलत छवि दिखाने से निराश PAK एक्ट्रेस, हॉलीवुड-बॉलीवुड पर कसा तंज

पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस मेहविश हयात ने फिर दोहराया है कि मुस्लिमों को हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में जिस तरह के किरदारों में पेश किया जाता है वो दुनिया के सामने मुस्लिमों और इस्लाम की गलत तस्वीर पेश करता है. बता दें कि ब्रिटिश एक्टर रिज अहमद ने भी हाल में फिल्मों में मुस्लिमों की नुमाइंदगी के तरीके को बदले जाने पर जोर दिया था.

मेहविश ने किया मुस्लिमों को फिल्मों में गलत ढंग से दिखाने का विरोध

मेहविश हयात ने अपने दो हालिया ट्वीट्स में कहा, मुस्लिमों को गलत ढंग से पेश किए जाने का मुद्दा और कैसे ये इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है, मेरे लिए मर्म से जुड़ा है. मैं खुश हूं कि रिज अहमद सकारात्मक कदम ले रहे हैं. ये बदलाव का वक्त है. पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को इसे काउंटर करना चाहिए जिस तरह हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड में दिखाया जाता है. हमें अपने बारे में फिल्में चाहिए न कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए. यही वो बात है जिसकी मैंने ओस्लो में 2019 में वकालत की थी.

The issue of misrepresentation of Muslims and how it is fuelling Islamophobia is a poignant one for me. So glad to see @rizwanahmed taking positive action. A real watershed moment. Cont. 1/2 pic.twitter.com/1QdW74dbjJ

मेहविश ने ट्वीट्स के साथ ओस्लो में दो साल पहले अपनी स्पीच के वीडियो भी अपलोड किए. ओस्लो में मेहविश हयात ने कहा था कि ''ये सब मेरे लिए क्यों मायने रखता है? क्या मुझे खुद को बस अपनी फिल्में करके आगे बढ़ते रहना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं यकीन रखती हूं कि हम जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं उन पर भारी जिम्मेदारी है. सिनेमा बहुत शक्तिशाली औजार है.'' मेहविश हयात ने ओस्लो में ये भी कहा था कि हॉलीवुड की फिल्मों- होमलैंड, जीरो डार्क थर्टी और द ब्रिंक जैसी फिल्मों से जो मेरे देश की छवि दिखाई गई, उससे मैं निश्चित तौर पर सहमति नहीं रखती.

2/2 .. Time for our industry to step up and also counter the way that we are shown in Hollywood and Bollywood. We need films ‘about’ and not just ‘for’ Pakistan. Something I advocated in Oslo in 2019. pic.twitter.com/kU3bQWQICK