Shah Rukh Khan संग पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने शेयर किया रोमांटिक फोटो, देखकर भड़के यूजर्स

शाहरुख खान रोमांस के किंग हैं. सालों से शाहरुख खान बड़े पर्दे पर एक से बढ़कर एक हीरोइन के साथ रोमांस करते आ रहे हैं. उन्होंने ही हमारी जेनेरेशन के कई लोगों को प्यार और रोमांस की परिभाषा भी सिखाई है. ऐसे में अगर आपको किंग ऑफ रोमांस के साथ फिल्म करने का मौका मिले तो भला कौन ये मौका छोड़ना चाहेगा. ऐसा ही कुछ पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान के साथ भी हुआ था. उन्होंने शाहरुख संग फिल्म 'रईस' में काम किया. अब माहिरा ने बताया है कि 'रईस' का कौन-सा सीन वो एक्टर के साथ बार-बार करना चाहेंगी.

माहिरा ने शेयर किया शाहरुख संग फोटो

माहिरा खान ने शनिवार शाम अपने फैंस से ट्विटर के जरिए बात की. उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर #askmahira हैशटैग शुरू किया. इसमें फैंस को उनसे अपने मन चाहे सवाल पूछने थे. सोशल मीडिया पर ये हैशटैग धड़ल्ले से ट्रेंड हुआ और फैंस ने एक्ट्रेस ने ढेरों सवाल पूछे. माहिरा की तारीफों के बीच एक फैन ने सवाल किया कि शाहरुख खान के साथ वो कौन-सा सीन बार-बार करना चाहेंगी? इसके जवाब में माहिरा ने एक बेहद रोमांटिक फोटो शेयर की.

जवाब में माहिरा खान ने फिल्म 'रईस' के गाने जालिमा से एक रोमांटिक सीन शेयर किया है. इसमें वो शाहरुख खान की आंखों में आंखें डाले खड़ी हैं. शाहरुख ने उन्हें पकड़ा हुआ है. दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए लग रहे हैं. फोटो शेयर करते हुए माहिरा खान ने लिखा, 'ये वाला.'

दोनों स्टार्स को देख फैंस हुए खुश

माहिरा का ट्वीट सामने आने के बाद से फैंस खुश हो गए हैं. कुछ फैंस ऐसे हैं जो उन्हें शाहरुख खान के साथ दोबारा फिल्म करने को कह रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'प्लीज एक फिल्म साथ में कर लो, मुझे इसकी बहुत जरूरत है.' एक और यूजर ने लिखा, 'आप और शाहरुख साथ में खूबसूरत लगते हैं. आपकी केमिस्ट्री कमाल थी. उम्मीद करता हूं आपको दोबारा पर्दे पर साथ देखने का मौका मिलेगा.'

You and @iamsrk look beautiful together. Your chemistry is 🔥 Hope we can see you in a new film soon. So much love from Spain. I felt so happy when I got to see #Raees in my homeland. Be blessed, Mahira ma'am.♥️