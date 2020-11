अमिताभ के मोजे देखकर दोस्त ने ली चुटकी, दिया पाकीजा फिल्म का ट्विस्ट

अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के महानायक के रूप में जाना जाता है. बच्चन जहां जाते हैं उनका रुतबा अलग ही होता है. बॉलीवुड के सीनियर एक्टर्स में से एक अमिताभ की एक्टिंग की तारीफ जितनी होती है, उनके फैशन सेंस को भी उतना ही पसंद किया जाता है. कभी वह हूडी पहने नजर आते हैं, तो कभी कुर्ता-पायजामा. वही शो कौन बनेगा करोड़पति पर अमिताभ का अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट देखने को मिलता है.

अमिताभ के सॉक्स पर पाकीजा का डायलॉग

अमिताभ बच्चन केबीसी के मंच पर अलग-अलग तरह की टाई, सूट और सॉक्स पहने नजर आ चुके हैं. अब उन्होंने केबीसी के मंच पर खिंची अपनी एक फोटो शेयर की है. फोटो में अमिताभ ब्लू पैंट-सूट पहने हुए हैं. सभी का ध्यान उनके फंकी सॉक्स पर जाता है. व्हाइट कलर के डिजाइनर सॉक्स काफी अच्छे हैं. अमिताभ ने बताया है कि कैसे किसी ने उनके सॉक्स पर पाकीजा का डायलॉग बोलकर उन्हें ट्विस्ट दिया.

अमिताभ को यह ट्विस्ट पसंद आया और इसे लेकर उन्होंने ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, 'एक दोस्त ने मेरा यह फोटो देखा और आइकॉनिक फिल्म पाकीजा का डायलॉग बोला. उन्होंने मुझे बोला आपके पिछली रात के ब्लॉगपोस्ट वाले फोटो के लिए मेरा कैप्शन ये रहा. पाकीजा... आपके socks देखें... बहुत खूबसूरत हैं... इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा... मैले हो जाएंगे...'

T 3729 - My Ef saw this picture and sent a quote from the iconic film 'PAKEEZA' :



"Here's my caption for one of your photos in last night's blogpost... "~ ef S



पाक़ीज़ा...

'.. आपके socks देखें... बहुत खूबसूरत हैं... इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा... मैले हो जाएँगे...'

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aFR2zOmHXN