लंदन में कोरोना का कहर, फिर भी शूट करने जा रहे नवाजुद्दीन, कहा- द शो मस्ट गो ऑन

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के उन कलाकारों में से हैं जो साल के ज्यादातर वक्त खुद को काम में बिजी रखते हैं. फैन्स को उनकी अगली फिल्म के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा और वह जल्द ही एक बार फिर अनूठे अंदाज में पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. हाल ही में नवाजुद्दीन अपनी अगली फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन रवाना हुए हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैन्स को दी है.

द शो मस्ट गो ऑन-

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह ब्लैक स्वेटशर्ट, ब्लैक कैप और ब्लैक मास्क पहने नजर आ रहे हैं. नवाजुद्दीन ने सिर पर हेडफोन लगाए हुए हैं और वह गाने की धुन में खोए हुए नजर आ रहे हैं. नवाजुद्दीन ने आंखें बंद की हुई हैं और उनकी ये तस्वीर काफी कूल लग रही है. तस्वीर के कैप्शन में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लिखा, "लंदन जा रहा हूं. मुझे पता है कि वहां क्या हालात हैं लेकिन... The Show Must Go On."

फैन्स ने बढ़ाया हौसला

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कैप्शन में लिखा है कि संगीत की शूटिंग की शुरुआत लंदन से ही हो रही है. तस्वीर को कुछ ही घंटों में तकरीबन ढाई लाख लोगों ने लाइक और शेयर किया है. कमेंट बॉक्स में फैन्स ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ढेर सारा प्यार दिया है और उनकी हौसलाअफ्जाई की है. एक फैन ने कैप्शन में लिखा कि आप जल्द ही सही सलामत वापस आ जाएंगे. एक अन्य ने लिखा- सुरक्षित रहना.

क्या थी फिल्म की कहानी?

एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा- लंदन जाकर सबका बदला लेगा मेरा नवाज. बता दें कि लॉकडाउन के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म रात अकेली है रिलीज हुई थी. सस्पेंस थ्रिलर से भरपूर इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री ड्रामा थी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इंस्पेक्टर जटिल यादव का किरदार निभाया था.

