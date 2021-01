नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर की मौनी रॉय की तस्वीरें, यूजर्स ने उड़ाया मजाक

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने अपने ट्विटर पर बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय की कुछ बोल्ड तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की थी. यह पोस्ट NSE से गलती से हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पर अब यह फोटोज वायरल हो गई हैं. तस्वीरों में मौनी रॉय ब्लैक ड्रेस में नजर आ रही हैं.

गलती का पता लगने के बाद NSE ने ट्वीट कर कहा, ''दोपहर 12:25 बजे एनएसई के हैंडल पर गलती से एक गलत पोस्ट हो गया. यह NSE का अकाउंट को संभालने वाली एजेंसी द्वारा की गई एक मानवीय त्रुटि है और कोई हैकिंग नहीं हुई है. असुविधा के लिए हमारे फॉलोवर्स से माफी मांगना चाहते हैं.''

Today there was an unwanted post on NSE handle at 12:25 p.m. It was a human error made by the agency handling NSE account and there was no hacking. Our sincere apologies to our followers for the inconvenience caused.