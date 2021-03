BO: मुंबई सागा की कमाई पर कोरोना ग्रहण, औंधे मुंह गिरी जॉन की फिल्म

निर्देशक संजय गुप्ता ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी फिल्म मुंबई सागा को थिएटर में रिलीज किया था. जिस फिल्म को पहले ओटीटी पर रिलीज करने की तैयारी थी, बाद में जॉन के कहने पर उसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया. लेकिन मुंबई सागा की पहले दिन की कमाई देख लगता है कि मेकर्स को आने वाले दिनों में बड़ा झटका लग सकता है.

औंधे मुंह गिरी मुंबई सागा

कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पूरे देश में फिर सख्ती बढ़ती दिख रही है. महाराष्ट्र में तो स्थिति बद से बदतर हो रही है. ऐसे में कब क्या फरमान आ जाए, ये बता पाना काफी मुश्किल है. लेकिन इस डर के माहौल ने मुंबई सागा की बॉक्स ऑफिस कमाई में जबरदस्त सेंधमारी कर दी है. जिस फिल्म को लेकर बढ़िया ओपनिंग की उम्मीद थी, वो औंधे मुंह गिर पड़ी है. फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 2.82 करोड़ की कमाई की है. इस बारे में ट्रेड एनालिस्ट तरण आर्दश ने ट्वीट किया है.

कोरोना की सेंधमारी

उन्होंने बताया है- मुंबई सागा की सुस्त शुरुआत हुई है. कोरोना की वजह से इतनी कम कमाई होती दिखी है. उम्मीद थी महाराष्ट्र में फिल्म अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन कोरोन ने सारा खेल बिगाड़ दिया है. शनिवार-रविवार को कलेक्शन कुछ ऊपर उठ सकते हैं. अब आने वाले दिनों में फिल्म कितनी भरपाई कर पाती है, इस पर सभी की नजर रहने वाली है.

#MumbaiSaga has a low Day 1, despite face-value + positive word of mouth... Biz affected by #Covid pandemic... More so in #Maharashtra, where the film was expected to perform best... Should witness an escalation in biz on Day 2 and 3... Fri ₹ 2.82 cr. #India biz.