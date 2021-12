Omricorn Alert: मास्क पहने पर मुंबई पुलिस का ट्वीट, कपिल देव की स्टाइल दी चेतावनी

मुंबईकरों के बीच अवेयरनेस फैलाने के मकसद से मुंबई पुलिस अक्सर से यूनिक तरीके आजमाती रही है. खासकर उनके ट्विटर हैंडल पर इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर पोस्ट हिलेरियस होते हैं.

इस बार भी कोविड-19 में मास्क पहनने की हिदायत देने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा ही अनोखा रास्ता अख्तियार किया है. मुंबई पुलिस अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम हैंडल से रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म का डायलॉग इस्तेमाल करते हुए लोगों को सजग किया है. इससे पहले मुंबई पुलिस ने स्त्री और मैं हूं न, जैसी फिल्मों के डायलॉग्स इस्तेमाल कर लोगों के बीच अवेयरनेस फैला चुके हैं.

Rakhi Sawant का झूठ आया सामने, पति Ritesh हैं Bigg Boss 15 के कैमरामैन?

When you don't wear your mask inspite of '83' million reminders: pic.twitter.com/MU6VUuMPuj