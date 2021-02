बॉडीगार्ड फेम एक्टर मोहन कपूर के मरने की अफवाह उड़ी, एक्टर ने दिया जवाब

हाल ही में बॉडीगार्ड और मिशन मंगल जैसी फिल्मों में एक्टिंग कर चुके बॉलीवुड एक्टर मोहन कपूर के निधन की खबर ने सभी को हैरत में डाल दिया. मगर एक्टर ने अब इस खबर को फेक न्यूज करार दिया है. उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है. एक्टर ठीक हैं और इस समय अपने हॉलीवुड डेब्यू को लेकर बिजी हैं. वे इस समय यूएस में हैं.

एक्टर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि- सभी को हैलो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं स्वस्थ और सुरक्षित हूं. हाल ही में मेरे नाम के एक शख्स का निधन हो गया. ये दुखद है. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं. बता दें कि एक्टर ने साफ कर दिया कि मोहन कपूर नाम के एक दूसरे शख्स का निधन हुआ है मगर गलती से समझ लिया गया कि उनका निधन हो गया है. बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी एक्टर के निधन की अफवाह उड़ी हो. इससे पहले भी शक्ति कपूर, दिलीप कुमार जैसे एक्टर्स की निधन की अफवाहें उड़ चुकी हैं.

Hello Everybody, this is to put it out here that I am safe & well. The recent news of a persons passing, with whom I share my name, is really very sad. I pray for his family & loved ones to cope with this terrible loss as I also pray for his soul to rest in peace.