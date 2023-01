'इनका ये हाल है...' सिद्धार्थ मल्होत्रा की मिशन मजनू में हुई बड़ी गलतियां, पाकिस्तान में हो रही ट्रोल

अक्सर ही हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में यूजर्स और सेलेब्स बॉलीवुड में दिखाए जाने वाले मुस्लिम किरदारों का मजाक उड़ाते हैं. लोगों का कहना रहा है कि बॉलीवुड में मुस्लिम किरदार सिर्फ किसी को भी सुरमा या काजल लगाकर आदाब कह देने तक ही लेते हैं. अब सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'मिशन मजनू' के चर्चे पाकिस्तान में शुरू हो गए हैं. इसका कारण फिल्म में दिखाई गई गलतियां हैं. पाकिस्तानी ट्विटर पर फिल्म 'मिशन मजनू' को जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

पाकिस्तान में ट्रोल हुई मिशन मजनू

फिल्म 'मिशन मजनू' के कई सीन्स में उर्दू भाषा के शब्दों की गलत स्पेलिंग लिखी है तो किसी ने उर्दू वाक्या का गलत अनुवाद किया गया है. पाकिस्तान में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है. इसे देखते हुए पाकिस्तानी यूजर्स ने फिल्म और बॉलीवुड का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है. यूजर्स का कहना है कि बॉलीवुड को उर्दू टेक्स्ट को ढंग से टाइप करना भी नहीं आता.

'मिशन मजनू' के एक सीन में सिद्धार्थ मल्होत्रा को मस्जिद में किसी से बात करते दिखाया गया है. मस्जिद में एक साइन बोर्ड लगा है, जिसपर उर्दू लिखी है. यूजर्स का कहना है कि यहां गलत शब्द लिखे गए हैं, जिनका मतलब अजीब बन रहा है. कई यूजर्स ने कहा है कि फिल्म में उर्दू भाषा का अनुवाद करने के लिए मेकर्स ने गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया है.

population and they couldn’t find one Urdu speaker to do production design for them? @NetflixIndia really poor effort. https://t.co/5QXZxOlLW8

— ali (@y2raza) January 21, 2023

Framing this and putting it by my front door so that ppl know where to put their شوس https://t.co/5rpFaMgHIh — ChaiLatté⛄️❄️ (@thenorthaspoken) January 21, 2023

The producers had 2 dollars and a dream. No thoughts, head empty, just vibes. https://t.co/3HVDzgyr0s — Asad (@theasadshahbaz) January 21, 2023

They forgot adding "janaab" here... https://t.co/NN6gVB5stj — Hassan Liaquat (@HassanLiaquat2) January 21, 2023

यूजर्स ने उड़ाया फिल्म का मजाक

एक यूजर ने फिल्म के एक और सीन को शेयर किया है. इसमें पाकिस्तानी ट्रेन को खड़ा देखा जा सकता है. ट्रेन के गेट के पास उर्दू में 'प्रवेश' लिखा है, लेकिन इसकी स्पेलिंग गलत है. यूजर ने फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, 'हमारे क्रिकेटर का मजाक उड़ाते रहे और खुद ये हाल है.' एक और यूजर ने ट्वीट किया, 'प्रोड्यूसर के पास दो डॉलर और एक सपना था. उसने कुछ नहीं सोचा, खाली दिमाग और वाइब्ज के साथ फिल्म बना दी.'

داخلہ hota hai not داخل

actual bogie picture with ‘entrance’ written on door. Hamaray Cricketers ka mazaq urta tay rahay Aur khud yeah haal hai https://t.co/bhmqivk7gI pic.twitter.com/KejXTKD3RH — pharaz (@pharaz7) January 10, 2023

they used Google Translate 😂 pic.twitter.com/qY6RZV1LWf — Jeremy McLellan (@JeremyMcLellan) January 21, 2023

Ok, so my Urdu isn't great, but I feel like "کیپ یور شوس حری" is not a correct translation of "keep your shoes here". pic.twitter.com/FWmiUoTJ5j — Abdulla @KarakMufti@mastodon.world (@KarakMufti) January 20, 2023

me an indian greeting the locals on my first day in pakistan pic.twitter.com/xP7ETItcUX — ek pun ka jeena (@maulanaglumi) January 11, 2023

सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'मिशन मजनू' की कहानी एक जासूस पर है, जो पाकिस्तान में एक मिशन के लिए जाता है. इसमें रश्मिका मंदाना, परमीत सेठी, शरीब हाशमी और कुमुद मिश्रा जैसे स्टार्स ने काम किया है. नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म 20 जनवरी को रिलीज हुई थी. डायरेक्टर शांतनु बागची की बनाई 'मिशन मजनू' को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है.