क्रिसमस के रंग में रंगा बॉलीवुड, स्टार्स ने फैमिली फोटोज की शेयर

कोरोना वायरस के चलते इस साल ज्यादातर त्योहार फीके ही रहे. क्रिसमस के साथ भी कुछ ऐसा ही है. बॉलीवुड सेलेब्स सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 से बचाव के तरीकों को अपनाते हुए इस साल अपने घरों में ही क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं. बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर करण जौहर ने भी कुछ ऐसा ही किया है. वह घर पर अपने बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.

शरारती यश और रूही के साथ करण जौहर ने घर की छत पर मस्ती की और इसकी एक तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है. करण ने जो फोटो शेयर की है उसमें यश रेड टीशर्ट लोअर पहने है और रूही ने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई है. दोनों ने ही सैंटा कैप पहनी हुई है और रूही की कैप पर उनका नाम भी लिखा हुआ है. शाम के ढलते सूरज को दिखाती इस तस्वीर के साथ करण ने लिखा- मैरी क्रिसमस.

उन्होंने ट्विटर के जरिए भी फैन्स को क्रिसमस की बधाई दी है और कैप्शन में लिखा, "हर किसी को क्रिसमस की शुभकामनाएं. प्यार रोशनी और जश्न मिले इस आने वाले साल में." करण जौहर के अलावा अन्य कई सितारों ने भी फैन्स को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं. करीना कपूर खान ने अपने फैमिली फीस्ट की तस्वीर साझा करते हुए फैन्स को क्रिसमस की बधाई दी है. उन्होंने लिखा, "वो गर्मजोशी भरी मजेदार सी फीलिंग. मैरी क्रिसमस सभी को."

