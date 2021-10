गढ़मुक्तेश्वर में मनोज बाजपेयी ने विसर्जित की अपने पिता की अस्थियां, PHOTOS

बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी के लिए ये दुखद समय है. एक्टर के पिता का निधन हो गया है. वे काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती थे. 83 साल की उम्र में मनोज के पिता 83 साल के था और उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. मनोज बाजपेयी ने अपने पिता की अस्थिया भी विसर्जित कर दी हैं. इस दौरान की फोटोज सामने आई हैं जहां मनोज नाव में बेटे अपने पिता के स्मर्ण में प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं.

मनोज ने विसर्जित की पिता की अस्थियां

फोटो में देखा जा सकता है कि मनोज बाजपेयी अपने करीबियों संग नाव में सवार हैं. उनके बगल में ही उनके पिता कि अस्थियां रखी नजर आ रही हैं. वे और अन्य लोग हाथ जोड़े बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं. बता दें कि मनोज बाजपेयी ने गढ़मुक्तेश्वर में अपने पिता कि अस्थियां विसर्जित कर दी हैं. ये दिल्ली से 2 घंटे की दूरी पर स्थित है.

बता दें कि मनोज बाजपेयी के पिता के निधन के बाद से सभी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और मनोज को सांत्वना दे रहे हैं. पिता संग मनोज बाजपेयी की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. मनोज ने भी अपने पिता के निधन पर लोगों से मिलने वाली सांत्वना और प्रार्थनाओं के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया और ट्विटर पर एक पोस्ट भी शेयर की.

Thank you all for sending prayers and love on the sad demise of my father who was the sole reason and support for me to venture on such a difficult journey which got me everything that I dreamt of!! Eternally grateful to you all!! 🤗🤗🙏🙏❤️