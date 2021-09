अरबाज खान संग हॉरर फिल्म का हिस्सा हैं मल्लिका शेरावत? एक्ट्रेस ने बताई सच्चाई

इस साल के शुरुआत में खबर आई थी कि मल्लिका शेरावत जल्द ही अरबाज खान संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. दोनों ही एक हॉरर फिल्म का हिस्सा होंगे. 'दबंग' एक्टर ने यह घोषणा भी की थी कि वह हॉरर फिल्म 'रोजीः द सैफ्रन चैप्टर' का हिस्सा हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो यह बात सामने आई थी कि मल्लिका शेरावत भी इसमें रोल प्ले करती नजर आएंगी. हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस से इसके बारे में पूछा गया. इसपर मल्लिका ने कहा कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है और यह सिर्फ अफवाह है.

मल्लिका ने बताई सच्चाई

मल्लिका कहती हैं, "नहीं, यह सच नहीं है. यह केवल एक अफवाह है. मेरे पास फिल्म तो है, लेकिन वह रजत कपूर के साथ है, अरबाज खान के साथ नहीं." फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए अरबाज ने ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था, "खुश हूं रोजीः द सैफ्रन चैप्टर की कास्ट को ज्वॉइन करके. इस फिल्म में मल्लिका शेरावत और पलक तिवारी भी नजर आने वाले हैं." दोनों को अरबाज खान ने टैग किया था.

इसके आगे लिखा था कि जल्द ही इस फिल्म का फाइनल शूट शिड्यूल शुरू होगा. टीजर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म को टैलेंटेड डायरेक्टर विशाल मिश्रा ने निर्देशित किया है. म्यूजिक भी शानदार है. बता दें कि यह फिल्म टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की डेब्यू फिल्म है. रिपोर्ट्स की मानें तो 'रोजीः द सैफ्रन चैप्टर' एक हॉरर फिल्म है जो सच्ची घटना पर आधारित है. यह एक बीपीओ में काम करने वाली लड़की की कहानी है जो अचानक गायब हो जाती है.

Glad to join the cast of #RosieTheSaffronChapter as a cop, along with @palaktiwarii @mallikasherawat. Final shoot schedule starts soon. Teaser out now!

Directed by very talented @mishravishal. Music on @tipsofficial.@d_reshabh#PrernaVArora @IKussum @girishjohar @KSeraSera_Ltd pic.twitter.com/aRkc5Kj1OE