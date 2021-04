योग करती दिखीं माधुरी दीक्षित, क्यूट एक्सप्रेशन ने जीत लिया फैंस का दिल

माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग और डांस से फैंस के दिलों में काफी जगह बनाई है. माधुरी फिलहाल मुंबई में हैं. महाराष्ट्र में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है, एक के बाद एक नए केस देखने को मिल रहे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी अपने घर में हैं. माधुरी ने अपने सोशल मीडिया पर एक इमेज शेयर की है, जिसमें वे योग कर रही हैं.

माधुरी ने ये तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इमेज में देखा जा सकता है एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, वहीं उन्होंने अपनेआप को अपने दोनों हाथों पर बैलेंस किया हुआ है. एक्ट्रेस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट नजर आ रही है साथ ही उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई है. फोटो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "योग के साथ अपनी समझ को और बढ़ाना"

Embracing my goofy side with some yoga 🧘🏻‍♀️😋 pic.twitter.com/A3RlWEKuiz