खेतों में डांस कर रही लड़की का वीडियो देख इम्प्रेस हुईं माधुरी दीक्षित, कहा- लाजवाब

नृत्य कला में प्रतिभा कम ही लोगों में देखने को मिलता है. अपनी इस नृत्य कला का जौहर गांव की एक लड़की ने मदर इंड‍िया फिल्म के गाने पर दिखाया है. गांव की इस लड़की का यह डांस टैलेंट देख बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्ष‍ित बेहद इंप्रेस हुई हैं. उन्होंने लड़की का वीड‍ियो री-ट्वीट करते हुए उसकी तारीफ की है.

माधुरी ने ट्वीट किया- लाजवाब, वाह! वो इतना खूबसूरत नाच रही है. बहुत सारी प्रतिभाएं अभी भी अपनी खोज का इंतजार कर रही है. जिस वीड‍ियो को माधुरी ने शेयर किया है उसमें एक लड़की गांव के खेत और पगडंड‍ियों के बीच घूंघट नहीं खोलूंगी गाने पर डांस कर रही है. लड़की ने वाकई इस गाने पर लाजवाब नृत्य पेश किया है. माधुरी के ट्वीट के बाद यूजर्स ने भी लड़की की प्रतिभा को जमकर सराहा है.

लाजवाब, वाह! She is dancing so beautifully. There is so much talent waiting to be discovered. https://t.co/HZYFwVbj88