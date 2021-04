डांस दीवाने 3 के सेट पर छलका माधुरी दीक्षित का दर्द, खलती है बेटी ना होने की कमी

हमारे देश में किसी भी मां-बाप के लिए बेटी का होना सौभाग्य माना जाता है. कई जगहों पर मान्यताओं के आधार पर बेटियों का होना अच्छा भी नहीं माना जाता. मगर मान्यताओं का दौर अब पीछे छूट रहा है. अब समाज में बात बराबरी की हो रही है. अब जितना महत्व एक बेटे को दिया जाता है उतना ही एक बेटी को भी दिया जा रहा है. अब लोग बेटी होने के मायने समझ रहे हैं. और हाल ही में डांस दीवाने के सेट पर माधुरी दीक्षित ने भी बता दिया है कि भले ही उनके दो बेटे हैं मगर उसके बाद भी वे बेटी के ना होने की कमी महसूस करती हैं. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर डांस दीवाने 3 के सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माधुरी दीक्षित एक कंटेस्टेंट की तारीफ कर रही हैं और उसकी मां से बातचीत में कह रही हैं कि- वाह, क्या बॉन्ड होता है जब लड़की होती है. एक अलग ही बॉन्ड होता है. मेरे तो दो बेटे हैं. एक अलग बॉन्ड होता है. मगर बेटी के साथ जो एक बॉन्ड होता है वो मैं मिस कर रही हूं. बहुत कुछ आप बेटियों के साथ शेयर कर सकते हैं. क्योंकि वे बहुत बातूनी भी होती हैं. बहुत इवॉल्व होती हैं. आप भी उनके साथ इवॉल्व हो सकते हो. बेटे थोड़े अलग होते हैं.

How badly she is feeling for not having daughter in her life 😭😭🥺 What she said is 💯💯 true.. 😍🤗#MadhuriDixit #DanceDeewane3 pic.twitter.com/vq76huFw2h