मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए अली फजल ने की ऋचा चड्ढा की तारीफ, देखें ट्वीट

अली फजल और ऋचा चड्ढा की प्रेम कहानी फैंस के लिए रिलेशनशिप गोल है. दोनों को फिल्म फुकरे के सेट्स पर प्यार हुआ था और दोनों शुरुआत से ही एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहे हैं. यह जोड़ी पिछले कई सालों से साथ है और एक दूसरे के काम की सबसे बड़ी फैन बनी रही है. अब अली फजल ने ऋचा चड्ढा की नई फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर को लेकर एक ट्वीट किया है.

अली ने की ऋचा की तारीफ

अली फजल ने गर्लफ्रेंड ऋचा चड्ढा की फिल्म को देखा और उनकी तारीफ में कुछ शब्द ट्वीट किए. अली ने लिखा, ''मुझे इस बढ़िया फिल्म को देखने का सौभग्य प्राप्त हुआ. मेरी जान तुमने कमाल कर दिया. यह तुम्हारी अभी तक की सबसे बढ़िया परफॉरमेंस है. मैं उम्मीद करता हूं कि आलोचना करने वाले लोग इसे देखें और समझे कि असल में ये क्या कहानी बताती है. यह सभी में अच्छी है. मैं टीम को कहना चाहूंगा- आपने कमाल कर दिया.''

I had the fortune of witnessing this spectacle! My love, you’ve outdone yourself..one of your best performances ever.I hope the naysayers get a glimpse of what this film,this commentary really stands for. It is indeed a study and a sum up. To the team- BRAVA. #MadamChiefMinister https://t.co/opcMbTk0Qt