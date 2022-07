एक्साइटमेंट में ललित मोदी ने टैग किया Sushmita Sen का गलत अकाउंट, यूजर्स उड़ा रहे खिल्ली

सुष्मिता सेन (Sushmita Sen) और ललित मोदी (Lalit Modi) के अफेयर के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. ललित मोदी ने कुछ दिन पहले ही सुष्मिता संग अपने रिलेशनशिप को ट्विटर पर ऑफिशियल किया है. तब से कई फैंस और यूजर्स के लिए इस बात को हजम करना मुश्किल हो गया है. कई यूजर्स का कहना है कि किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुष्मिता और ललित को एक फ्रेम में देखने का मौका मिलेगा, और यहां तो दोनों का रिश्ते ही शुरू हो गया. इस बीच कुछ यूजर्स ने ध्यान दिया कि अपने ट्वीट में ललित ने सुष्मिता का गलत अकाउंट टैग किया हुआ है.

ललित ने गलत अकाउंट किया टैग

ललित मोदी और सुष्मिता सेन के रिश्ते का खुलासा होने के बाद से यूजर्स लगातार दोनों को फॉलो कर रहे हैं. ललित के सुष्मिता को लेकर पुराने ट्वीट्स, सुष्मिता की इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक करने तक, हर चीज पर सोशल मीडिया यूजर्स की नजर है. लगातार दोनों पर बने मीम्स भी वायरल हो रहे हैं. ऐसे में अब कुछ यूजर्स ने ध्यान दिया है कि ललित ने अपने अनाउंसमेंट वाले ट्वीट में सुष्मिता के किसी पैरोडी अकाउंट को गलती से टैग किया है.

Just back in london after a whirling global tour #maldives # sardinia with the families - not to mention my #better looking partner @sushmitasen47 - a new beginning a new life finally. Over the moon. 🥰😘😍😍🥰💕💞💖💘💓. In love does not mean marriage YET. BUT ONE THAT For sure pic.twitter.com/WL8Hab3P6V — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 14, 2022

यूजर्स ले रहे ललित मोदी के मजे

खुशी का ठिकाना नहीं है 😂 — Agniveer Abbas (@mirchagaalib) July 15, 2022

You tagged a parody account 😂😂 pic.twitter.com/xuFP8CpqUK — Ashwat nandagawali (@ashwatnandagaw1) July 15, 2022

कुछ यूजर्स ने ललित मोदी के ट्वीट पर मजेदार जवाब दिए हैं. एक यूजर ने यह भी बताया कि सुष्मिता के पैरोडी अकाउंट के फॉलोअर्स में ललित की गलती की वजह से बढ़ोतरी हो गई है. वहीं एक और यूजर ने लिखा, 'ये तो कॉलेज के बच्चे जैसी हरकतें कर रहे हैं. जिसका पहली बार रिलेशनशिप शुरू हुआ है और जो अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा. वो हर एक इंसान को बताना चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है. लेकिन चलो उनके लिए खुश होते है. आखिरकार यह उनकी जिंदगी है.'

He is behaving like a college kid who got into relationship for the first time and can't hold the excitement and wants to tell every single person he meets that he has a GF 😂 But let's be happy for them, it's their lives.. — The Insane Times (@kj_916) July 15, 2022

Now that same account has 1900 followers — CK (@I_Am_CK_) July 16, 2022

ललित मोदी के ट्वीट करने के 20 घंटे बाद सुष्मिता सेन ने अपने रिलेशनशिप की खबरों पर रिएक्शन दिया था. ललित के पोस्ट को देखकर कई लोगों ने शक जताया था कि दोनों की शादी हो गई है. वहीं कुछ का ध्यान सुष्मिता की अंगूठी पर गया था. ऐसे में माना गया कि दोनों ने सगाई कर ली है. इन सभी बातों को सुष्मिता ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में क्लियर कर कहा है कि उनकी शादी या सगाई नहीं हुई है. वह इस समय खुश हैं और उनके चारों तरफ प्यार है.

जी हां, ललित मोदी ने जिस ट्वीट में सुष्मिता संग अपने प्यार का ऐलान किया, उसमें वह सुष्मिता सेन के असली ट्विटर अकाउंट को ही टैग नहीं कर पाए. बल्कि उन्होंने धोखे में किसी पैरोडी अकाउंट को टैग कर दिया. जब यूजर्स ने इस बात पर ध्यान दिया तो उनकी खिल्ली उड़नी शुरू हो गई. यूजर्स ने कहा कि ललित की खुशी का ठिकाना नहीं है. तभी वह गलत ट्विटर अकाउंट को टैग कर बैठे हैं.